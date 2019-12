Schönbergs neue Glocken erklingen zum ersten Mal

Schönberg

Premiere in Schönberg: Die Kirchengemeinde nahm am Sonntagnachmittag zwei neue Glocken in Betrieb. Sie waren weithin zu hören.

Die Gemeinde feierte die offizielle Inbetriebnahme mit einem festlichen Gottesdienst. Fast 200 Gäste aus Deutschland und den Niederlanden waren dabei. Ihre Freude war deutlich zu spüren. Der Schönberger Kirchenchor sang, der Bläserchor spielte.

Rund 30 000 Euro gespendet

Pastorin Wilma Schlaberg dankte allen Spendern. Sie gaben insgesamt rund 30 000 Euro.

Zuerst nahm die Kirchengemeinde am Sonntagnachmittag die neue Vater-Unser-Glocke in Betrieb, die der Niederländer Simon Laudy und seine Mitarbeiter am 18. Mai auf dem Schönberger Kirchplatz vor rund 300 Zuschauern gegossen haben.

Glockergießer war bei Premiere dabei

Nach der Vater-Unser-Glocke erklang im festlichen Gottesdienst die neue Friedens-Glocke, die Simon Laudy am 18. November in Schönberg auslieferte. Sein Betrieb hat sie im niederländischen Finsterwolde gegossen. Simon Laudy war bei der feierlichen Klangpremiere am Sonntagnachmittag in Schönberg dabei.

Im Gottesdienst erklangen die beiden neuen Glocken zuerst einzeln, dann zusammen mit den beiden alten. Die Pastorin erklärte: „Unser Geläut ist nach 102 Jahren wieder komplett.“ Die neuen Glocken ersetzen zwei Vorgänger, die im Kriegsjahr 1917 eingeschmolzen wurden. Wilma Schlaberg erläuterte sagt am Sonntagnachmittag einen Sinn der neuen Glocken: „Der Krieg soll nicht das letzte Wort haben und die Gegenwart bestimmen.“

