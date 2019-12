Schönbergs neue Glocken läuten zum ersten Mal

Schönberg

Nach 102 Jahren ist das Geläut in Schönberg wieder komplett. Zwei neue Glocken hängen im Turm der Sankt-Laurentius-Kirche. Sie werden in der ganzen Gegend zu hören sein. In Dienst genommen werden sie in einem festlichen, musikalischen Gottesdienst am vierten Advent, 22. Dezember. Ihr Klang wird sich mit den beiden alten Schönberger Glocken von 1601 und 1728 verbinden.

Schönbergs Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke kündigt an: „Es wird Gelegenheit geben, die Glocken einzeln und in den verschiedenen Kombinationen zu hören.“ Sie werden sowohl im Gottesdienst als auch danach läuten. Ebenfalls nach dem Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde Schönberg zu Kaffee und Kuchen ein.

Es ist ein besonderer Höhepunkt der zu Ende gehenden Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Schönberg“. Die Kirchengemeinde hofft: „Für die nächsten acht Jahrhunderte werden die beiden neuen Glocken gemeinsam mit den historischen alten das Klangbild der Maurine-Stadt prägen.“

18. Mai um 23 Uhr in Schönberg: Handwerker aus den Niederlanden gießen vor 300 Zuschauern eine Glocke. Quelle: Jürgen Lenz

2017 startete in Schönberg eine Spendenaktion mit dem Ziel, wenigstens eine Glocke gießen zu lassen. Zahlreiche Geldgeber beteiligten sich mit unterschiedlichsten Beträgen – Mitglieder der Kirchengemeinde ebenso wie viele andere Menschen. Auch Spender aus der Ferne nahmen Anteil an dem Projekt. Der Erlös von Benefizkonzerten kam ihm ebenfalls zugute. Schließlich waren mehr als 30 000 Euro zusammen. Damit konnte die Gemeinde sogar den Guss von zwei Glocken in Auftrag geben.

Am 18. Mai 2019 verfolgten 300 Zuschauer ein Spektakel, das in der 800-jährigen Geschichte von Schönberg einmalig war: Handwerker gossen eine Glocke. Den ganzen Tag arbeiteten auf dem Kirchplatz Mitarbeiter der niederländischen „Klokken- en Kunstgieterij Reiderlandsie“. Sie bauten einen Brennofen auf, feuerten ihn immer wieder an. Gegen 23 Uhr floss glühendes Metall in die Glockenform. Handwerker und Zuschauer jubelten.

Geplant war, dass die zweite Glocke einige Wochen später fertig ist. Sie sollte nicht in Schönberg, sondern in den Niederlanden gegossen werden.

Ingolf Rohrmann, Dennis Wubs und Sander Laudy (v. l.) packen am 18. November die „Friedensglocke“ aus. Quelle: Jürgen Lenz

„Der dann avisierte Termin für die Komplettierung musste dann aber krankheitshalber verschoben werden“, erklärt die Kirchengemeinde. Simon Laudys Firma goss sie etwas später im niederländischen Finsterwolde. Somit wurden beide neuen Glocken von Männern aus einem Land gegossen, das in Kriegszeiten als „Feindesland“ galt.

Die zweite neue Glocke kam am 18. November in Schönberg an. Es ist eine „Friedensglocke“. Die Widmung ist daran zu erkennen, dass das Wort „Frieden“ in zahlreichen Sprachen auf ihr steht. Die am 18. Mai auf dem Kirchplatz gegossene Glocke ist eine Vater-unser-Glocke mit der Aufschrift „Dein Reich komme“ in mehreren Sprachen.

Älteste Glocke von 1601 Handwerker haben die älteste Schönberger Glocke bereits im Jahr 1601 gegossen. Die zweitälteste Glocke hängt seit 1728 im Turm der Sankt-Laurentius-Kirche. Neuere Glocken wurden im Kriegsjahr 1917 beschlagnahmt und zerstört. Deutsche Behörden ließen damals rund 65 000 Kirchenglocken einschmelzen, um aus dem Metall Waffen und Munition herzustellen. In Schönberg gab es damals laut einem zeitgenössischen Bericht die Hoffnung, dass „noch einmal der Friede wiederkehrt und wir unsere Glocken ersetzt erhalten.“ 102 Jahre später ist es soweit.

Der festliche Gottesdienst zur Indienstnahme der neuen Glocken beginnt am vierten Advent im 14 Uhr. Es musizieren der Kirchenchor und der Bläserchor Schönberg, der Organist Norbert Drechsler und der Paukist Klaus Böttcher unter der Leitung von Christoph D. Minke. Pastorin Wilma Schlaberg hält die Predigt.

