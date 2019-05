Schönberg

Die Stimmung war gut am Freitagabend beim Schönbergsingen, zu dem die Kirchengemeinde anlässlich des Jubiläums „800 Jahre Schönberg“ einlädt. Es war das zweite Mal, dass Frauen und Männer zu einem offenen Singeabend zusammenkamen – begleitet von Bläsern aus der Kirchengemeinde unter der Leitung von Christoph D. Minke. Erneut kamen rund 30 sangesfreudige Schönberger. Treffpunkt war diesmal das Palmbergstadion. So brachte das Wunschliedersingen zwei Institutionen zusammen, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind: der FC Schönberg 95 und die Schönberger Kirchenmusik.

Die Bläser stimmten als erstes das Lied „Du kleine Stadt am Oberteich“ an. So beginnen die Musiker jedes Schönbergsingen. Idee und Refrain stammen von Rolf Schümann, die Textfassung von Christian Voß, die Melodie von Martin Schirmacher.

Fürs Schönbergersingen ist ein Liederbuch erschienen. Es ist gegen fünf Euro Pfand zu haben: in der Kirchengemeinde, im Volkskundemuseum am Markt und in der Buchhandlung Hempel. Viele bekannte Volkslieder sind enthalten und auch ein paar Kanons. Noch viermal lädt die Kirchengemeinde zum Schönbergsingen ein: 14. Juni an der DRK-Wohnanlage, Ludwig-Bicker-Straße 15 A; 12. Juli auf dem alten Friedhof, Ratzeburger Straße 8-30; 9. August auf der Wiese am Oberteich unterhalb der Straße „Am Kalten Damm“ und 13. September auf dem Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“, Johann-Boye-Straße 7.

