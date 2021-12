Grevesmühlen/Börzow

Auch wenn es unter den aktuellen Auflagen nicht ganz einfach ist für Chöre – wo ein Wille ist, da ist auch ein Platz zum Singen. So geschehen in der Wohnanlage in der Karl-Marx-Straße in Grevesmühlen. Dort besuchte der Börzower Chor unter Leitung von Annette Bössow die Senioren, die dort leben und betreut werden.

Und weil ein Auftritt in den Räumen nicht möglich ist, fand das Konzert, das rund eine halbe Stunde dauerte, im Hof statt. Die Bewohner, warm eingepackt, verfolgten von Terrassen und Balkonen aus die Darbietung. Eine rundum gelungene Überraschung, da waren sich alle Beteiligten einig.

In den 1990er Jahren gegründet

Den Börzower Chor gibt es seit den 1990er Jahren. Damals trafen sich die Frauen der Gemeinde alle 14 Tage zum Sport. Und weil dabei die Idee zum gemeinsamen Singen geboren wurde, übernahm Annett Lamche die Initiative und stellte den Chor auf die Beine. Sie war es auch, die die ersten Plakate für Gostorf und Börzow entwarf und „die Werbetrommel rührte“, wie es in der Chronik des Dorf-Chores heißt. Gemeinsam mit Susann Splitt suchte sie auch die ersten Lieder aus.

30 Sangesfreudige fanden sich damals auf einen Schlag. Die ersten lockeren gemeinsamen Übungsabende folgten dem Motto eines anderen Spruches, in dem es um „Wein, Weib und Gesang“ geht. Es wurde „kreuz und quer aus der Liedermappe“ gesungen“, wie es weiter in der Dorf-Chor-Chronik heißt, und dabei auch gern das „ein oder andere Glas Wein getrunken“.

Annette Bössow schwingt den Taktstock

Nach und nach wurde es immer professioneller – das Abc des Singens wurde schließlich unter fachkundiger Anleitung gründlich erlernt. Christiane Glüer, die in Klütz den Kirchenchor geleitet hatte, übernahm im Jahr 1998 die Dorf-Chor-Leitung. Den ersten öffentlichen Auftritt hatten die Börzower Sänger dann am 21. Juni 1998 – anlässlich des damals in der Kirche von Börzow stattfindenden „Goldenen Konfirmation“. Passend, dass das Jubiläumskonzert nun am gleichen Ort stattfindet. Inzwischen hat Annette Bössow den Taktstock übernommen.

Von Michael Prochnow und Annett Meinke