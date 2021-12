Schönster Weihnachtsbaum in MV gesucht: Jetzt Foto einschicken und gewinnen

Rostock

Die einen würden am liebsten schon Ende November loslegen, die anderen halten es traditionell und stellen ihren Weihnachtsbaum erst am 24. Dezember auf: Doch egal zu welchem Zeitpunkt – in den meisten Familien ist er fester Bestandteil des Fests.

Wofür haben Sie sich in diesem Jahr entschieden? Rote oder bunte Kugeln, echter oder unechter Baum? Die OZ sucht auch in diesem Jahr wieder den „Schönsten Weihnachtsbaum in MV“. Zeigen Sie uns Ihr Exemplar und sichern sich einen Gutschein für „Amazon“ im Wert von 250 Euro.

So können Sie teilnehmen und gewinnen

So geht es: Machen Sie ein Foto von Ihrem Baum und laden Sie es hier hoch. Dabei unbedingt das Stichwort „Weihnachtsbaum“ in der Überschrift platzieren und Name sowie Anschrift mitangeben. Außerdem wäre es schön, wenn Sie kurz dazuschreiben, wann bei Ihnen in der Familie der Baum aufgestellt wird und welche Rituale es um diesen vielleicht gibt.

Die Bilder werden in einer Galerie online veröffentlicht und das eine oder andere Exemplar auch in der Zeitung abgedruckt. Einsendeschluss ist am 26. Dezember 2021, 18 Uhr. Im Anschluss werden die eingereichten Bilder, voraussichtlich ab dem 27. Dezember, unseren Lesern zur Abstimmung gestellt. Bis einschließlich 30. Dezember können alle OZ-Abonnenten ihren Favoriten wählen, danach werden die Gewinner in der OZ veröffentlicht und persönlich informiert.

Nicht nur der schönste Baum wird mit einem Gutschein von „Amazon“ belohnt. Auch die registrierten Teilnehmer der Abstimmung können etwas gewinnen. Hier verlost die OZ einen 50-Euro-Gutschein für „Amazon“.

