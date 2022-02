Schon Frühling? Der erste Storch ist in Diedrichshagen gelandet

Diedrichshagen

Eigentlich kommen die Störche erst im März oder im April aus den Winterquartieren zurück in den Norden. Aber Ausnahmen bestätigen auch im Tierreich die Regel. Leserin Margarete Steffen hat ein Foto an die Redaktion geschickt mit dem ersten Storch, der in Nordwestmecklenburg genauer gesagt in Diedrichshagen gelandet ist. So früh, so die ehemalige Chefin des Amtes Grevesmühlen Land, sei er noch zurückgekommen. Am Donnerstag hatte sie den Vogel entdeckt, der es sich auf seinem Horst gemütlich gemacht hat – so gut das eben ging bei dem Sturm. Der erste Storch in Mecklenburg-Vorpommern ist das Tier allerdings nicht in diesem Jahr, die erste Meldung über einen Rückkehrer aus dem Winterquartier stammt nach Angaben von Storchenbetreuern vom 2. Februar.

In den westlichen Ländern inklusive Sachsen-Anhalt und Thüringen überwiegen die Störche, die auf der westlichen Route über Frankreich nach Süden fliegen. Im Osten überwiegen die Ostzieher, die auf der Balkanroute über den Bosporus nach Afrika gelangen. Dazwischen, wie in Schleswig-Holstein und Westmecklenburg, halten sich Ost- und Westzieher die Waage, heißt es dazu auf einer entsprechenden Seite im Internet zu diesem Thema.

Von OZ