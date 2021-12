Schon wieder Diebstahl auf der Baustelle: Minibagger in Selmsdorf verschwunden

Selmsdorf

In einem Wildgehege nahe der Tankstelle an der B 104 in Selmsdorf haben Unbekannte einen Minibagger entwendet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montagfrüh. Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Der Fall aus Selmsdorf vom Wochenende ist allerdings nicht der einzige Fall, bei dem eine Baustelle das Ziel von Dieben war.

Von einer Baustelle zwischen Mallentin und Alt Greschendorf sind demnach Baustoffe im Wert von rund 12 000 Euro verschwunden. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag, der Tatort befindet sich nur 20 Minuten von Selmsdorf entfernt. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt, ist noch unklar.

Nach Polizeiangaben nutzten die Täter offenbar einen auf dem Baustellengelände abgestellten Radlader, um Holzlatten sowie KG-Rohre – orangefarben Kunststoffrohre für den Abwasserbereich – zu stehlen. Die Unbekannten haben auf dem Gelände der Baustelle auch zwei Baucontainer aufgebrochen, in denen sie nach Wertgegenständen suchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zu den beiden Vorfällen etwas sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 0 38 81 / 72 00 zu melden.

