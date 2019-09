Restaurant im Pavillon ist schon wieder dicht

Grevesmühlen

Was ist los im griechischen Restaurant „ Argos“ im Pavillon am Lustgarten in Grevesmühlen? Die Türen sind verschlossen, am Wochenende hatten die Betreiber Teile der Einrichtung auf einen Lkw verladen. In der Stadt machen Gerüchte die Runde, dass das beliebte Restaurant geschlossen sei. Von den Betreibern war keine Stellungnahme zu erhalten, sie waren telefonisch nicht zu erreichen. Nach OZ-Informationen soll es jedoch bereits einen Nachfolger für das Restaurant geben. Auch bei der Musiknacht am 28. September sollte eine Band im Pavillon spielen, das ist mittlerweile vom Tisch, stattdessen sollen zwei Bands im „Alten Rathaus“ auftreten. „Wir hatten von den Gerüchten gehört“, sagt Stefan Baetke, einer der Organisatoren der Musiknacht. „Es war nicht

ganz einfach, überhaupt an Informationen zu kommen. Aber dann haben wir zufällig von einem der Mitarbeiter erfahren, dass das Restaurant geschlossen hat.“ Die Alternative dazu ist ein Doppelkonzert auf den unterschiedlichen Etagen im „Alten Rathaus“. wie Stefan Baetke erklärt, habe man sich mit den Betreibern einigen können, dass eine Band im Keller spielen werde, ein anderer Künstler wird im Erdgeschoss auftreten. „Wir sind froh, dass wir so schnell eine Lösung finden konnten.“

Damit ist der Pavillon am Lustgarten definitiv raus aus der Veranstaltung am 28. September. Erst Ende 2017 hatten die Betreiber das Restaurant übernommen, das zuvor etliche Monate leergestanden hatte, nachdem der vorherige Gastronom mit einem mexikanischen Restaurant gescheitert war. Das Konzept der neuen Unternehmer, ein zweites griechisches Restaurant in der Stadt zu etablieren neben dem Athen in der August-Bebel-Straße, schien aufzugehen. Zwar berichteten Gäste immer davon, dass die Wartezeiten auf das Essen ungewöhnlich lang gewesen seien, dafür stimmte die Qualität und der Service.

Auch im „Alten Rathaus“ gibt es keinen Restaurantbetrieb mehr

Der Grieche ist in diesem Jahr nicht das einzige Restaurant, dass in Grevesmühlen die Segel gestrichen hat, Im Juli stellte das „Alte Rathaus“ am Markt seinen Restaurantbetrieb überraschend ein. Zuvor hatte es teilweise heftige Kritik in Richtung der Betreiber gegeben, da diese über die Wintermonate aus Kostengründen die Küche dicht gemacht und nur auf den Hotelbetrieb gesetzt hatten. Das Hotel läuft nach wie vor. Im Rahmen der Musiknacht öffnet das Traditionshaus für eine Nacht. Allerdings dürfte es im kommenden Jahr einen Betreiberwechsel geben. Das Gebäude, das sich im Eigentum der Stadt Grevesmühlen befindet, sucht seit Monaten nach einem neuen Pächter, der den Gastronomiebetrieb durchgehend gewährleistet. Unbestätigten Angaben zufolge gibt es bereits aussichtsreiche Kandidaten für die Pacht.

Pavillon war Schießstand der Schützenzunft

Der Pavillon gehört neben dem „Alten Rathaus“ zu jenen Gebäuden in Grevesmühlen, die ein großes Stück Geschichte in sich bergen. Denn das Gebäude war um 1850 als Schießstand errichtet worden direkt neben dem Schützenhaus, in dem sich heute der NWM-Verlag und eine Diskothek befinden. Die Grevesmühlener Schützenzunft nutzte den Pavillon für Schießübungen, geschossen wurde aus dem Gebäude heraus in Richtung Westen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Haus umgebaut, ein Kindergarten zog hier ein, der kurz nach der Wende geschlossen wurde. Es folgte Leerstand und Mitte der 1990-er Jahre die Sanierung des markanten Gebäudes. Inzwischen haben etliche Gastronomen ihr Glück in dem rund 80 Plätze umfassenden Restaurant versucht – bislang vergeblich.

