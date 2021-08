Schreckhaftes Pferd und störrischer Hund: Tierpsychologin aus Selmsdorf hilft in ganz MV

Selmsdorf

Was tun, wenn das Pferd oft erschrickt, der Hund nicht allein zu Hause bleibt oder die Katze in der Wohnung markiert? Sandra Marko weiß Antworten. Die Selmsdorferin arbeitet als Tierpsychologin und Verhaltenstherapeutin. Die 34-Jährige hat sich auf Hunde, Katzen, Pferde, Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse spezialisiert. Kunden hat sie in ganz Mecklenburg bis hoch nach Rügen, aber auch in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Warum wird jemand Tierpsychologin?

Sandra Marko hatte schon immer den Wunsch, mit Tieren zu arbeiten. Pferde und Katzen gehörten von Anbeginn zu ihrem Leben. Der Vater züchtete Sportbrieftauben, sie hielt Kaninchen. Sandra Marko bekam mit, dass viele Tiere leiden. Sie wollte helfen. Zu einem Schlüsselerlebnis wurde das Verhalten eines Pferdes aus einer Tierrettungsorganisation. Es wurde im Stierkampf eingesetzt und vertraute keinem Menschen mehr.

Aus Liebe zu Tieren entschloss sich Sandra Marko zu einer passenden Ausbildung. Sie studierte in Darmstadt Tierpsychologie und Verhaltenstherapie. Nun ist sie eine zertifizierte und staatlich geprüfte Tierpsychologin und Verhaltenstherapeutin. Damit setzt sie sich von vielen Kolleginnen und Kollegen ab. Ihre Berufsbezeichnung ist im Gegensatz zu der des Tierarztes nicht geschützt, so dass sich jeder „Tierpsychologe“ und „Verhaltenstherapeut für Tiere“ nennen darf – auch ohne fundiertes Wissen.

Sandra Marko dagegen legte Wert auf eine gründliche Ausbildung in Theorie und Praxis. Einige Zeit begleitete sie eine Hundeschule in Nordwestmecklenburg. Schließlich machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf. Die Selmsdorferin gründete Tierliebe-Nord.de. Regelmäßig bildet sie sich weiter.

Was motiviert in dem Beruf?

Was spornt sie an? „Das gute Miteinander zwischen Menschen und Tiere zu erleben, das gegenseitige Respektieren, dass es dem Tier danach gut geht und ich ein gutes Feedback bekomme“, antwortet Sandra Marko. Ihr Motto lautet: „Ich spreche für Ihr Tier.“

Wie sieht die Arbeit beim Kunden aus?

Sandra Markos Arbeit läuft im Normalfall so ab: Zuerst meldet sich der potenzielle Kunden mit seinem Anliegen. Dann schickt ihm die Selmsdorferin einen Anamnesebogen zu. Damit stellt sie sicher, dass die Probleme des Tieres und deren Vorgeschichte systematisch erfasst werden. Der Kunde sendet den ausgefüllten Bogen zurück. Mithilfe der Antworten macht sich Sandra Marko ein erstes Bild vom Tier und den Wünschen des Halters. Dann fährt sie zu ihnen.

Sie betont: „Für mich ist wichtig, das Tier in seiner gewohnten Umgebung zu sehen.“ Jedes Tier sei individuell. Durchschnittlich drei Stunden ist die Fachfrau vor Ort. Sie analysiert das Verhalten, versucht Unerwünschtes zu korrigiert, klärt den Halter darüber auf, welche Signale die Körpersprache sendet. Wenn es darum geht, ein Tier zu trainieren, macht sie meist mehrere Termine. Sie erklärt: „Man geht es schrittweise an, um das Tier nicht zu überfordern.“ Sie achte darauf, dass alles im gesunden Rahmen abläuft. Geduld ist nach ihrer Auskunft sehr wichtig beim Umgang mit Tieren.

Bei Bedarf arbeitet die Selmdorferin mit Tierärzten, Physiotherapeuten und anderen Trainern in der Region zusammen. Sie macht bei Pferden ein Verladetraining, beantwortet Fragen zu Fütterung, Haltung und Hygiene. Die Kunden bekommen einen Therapie- oder Trainingsplan.

Was sind die häufigsten Probleme bei Tier und Halter?

Die Probleme und Problemchen, mit denen Menschen zu Sandra Marko kommen, sind sehr unterschiedlich. Mal geht es um unerwünschtes, aggressives Verhalten, mal um Bewegungsstörungen, oder auch um die Bewältigung eines Traumas, das das Tier erfahren hat. Eine wichtige Aufgabe für die Selmsdorferin: das Gehorsamkeitstraining.

Sandra Marko behandelt vor allem Katzen und Hunde. Die häufigste Beschwerde von Katzenhaltern ist das Harnmarkieren in Haus und Wohnung. Bei Hunden geht es häufig um das Alleinbleiben oder die Leinenführigkeit, also um Bellos Fähigkeit, mit Herrchen und Frauchen entspannt spazieren zu gehen, anstatt ständig an der Leine zu ziehen.

Von Jürgen Lenz