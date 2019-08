Grevesmühlen

Mächtig was los im Freibad am Ploggensee! In dieser Woche haben einige Schulen, darunter die Fritz-Reuter-Grundschule und die Mosaikschule, den Schwimmunterricht im Grevesmühlener Freibad absolviert. Die Wassertemperatur liegt immerhin noch bei knapp 20 Grad, viel wärmer war die Luft zu Wochenbeginn übrigens auch nicht, was für klappernde Zähne bei einigen Schülern sorgte. Mittlerweile hat sich der Sommer zurückgemeldet, sehr zur Freude der Schüler. Ziel ist es, dass sämtliche Schüler bis zur vierten Klasse eine Schwimmstufe absolvieren. Dank den Lehrern der Schulen und dem Freibad am Ploggensee mit seinen idealen Bedingungen dürfte das zu erreichen sein. Und wer sich noch einmal selbst ein Bild machen will, das Freibad hat auch an diesem Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, und die Wetteraussichten sind top!

Von Michael Prochnow