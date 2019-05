Groß Schwansee/St. Petersburg

Wie verändert sich die Ostsee, je weiter man nach Osten fährt? Verändert sich der Salzgehalt? Gibt es andere Tiere? Diesen und vielen weiteren Fragen sind Schüler des Schönberger Ernst-Barlach-Gymnasiums und Schüler der achten bis zehnten Klasse eines Gymnasiums in St. Petersburg nachgegangen. Sie trafen sich zu einem „Baltic Sea Meeting“ am Strand von Groß Schwansee.

Viele kleine Tiere und unterschiedlichste Pflanzen leben in der Ostsee. Quelle: Malte Behnk

Der Verein „Naturraum Klützer Winkel“ betreibt dort am Strandzugang 5 eine Naturstation, wo Kitakindern, Schülern und Urlaubergruppen der Lebensraum an der Ostseeküste erklärt wird. Die Natur- und Landschaftsführer Elke Hohls und René Beutekamp, unterstützt von Lisa und Lena Hohls, fischten mit den Schülern Pflanzen und Kleintiere aus dem Wasser, erkundeten bei einem Spaziergang am Strand wo sich Lebensräume für welche Tiere bieten und befassten sich mit den Hoch- und Niedrigwasserständen der Ostsee.

„Hier im Westen ist vieles anders, als am östlichsten Ende der Ostsee in St. Petersburg“, sagte Elke Hohls. So stellten die Schüler mit ihr fest, dass der Wind an diesem Tag aus Westen wehte. „Das heißt, hier wird das Wasser weggedrückt und es ist jetzt schon um etwa einen Meter zurückgegangen“, erklärte Elke Hohls. „Gleichzeitig steigt das Wasser in St. Petersburg aber an, weil es dort in eine Bucht gedrückt wird.“

Schüler des Ernst-Barlach-Gymnasiums aus Schönberg und aus St. Petersburg untersuchten Pflanzen und Tiere mit Lupen und Vergrößerungsgeräten. Quelle: Malte Behnk

Aufgrund der Nähe zur Nordsee ist der Salzgehalt der Ostsee vor Groß Schwansee mit etwa 12 Gramm pro Liter deutlich höher als an der russischen Küste mit etwa drei Gramm pro Liter. Dadurch trafen die Schüler mit Strandkrabben auf Meeresbewohner, die es in St. Petersburg mit geringerem Salzgehalt nicht gibt.

Schüler zeigen Garnelen, die sie aus dem Meer gekeschert haben. Quelle: Malte Behnk

Auch die Wassertiefe unterschiedet sich deutlich. Während die Ostsee in der Lübecker Bucht etwa 23 Meter tief ist, ist sie bei St. Petersburg mit sieben bis zehn Metern deutlich flacher. „Hier gibt es zum Beispiel den Schweinswal“, erklärte René Beutekamp und erfuhr, dass der Säuger in Russland nicht vorkommt. Allerdings berichteten die Schüler von Robben, die dort vorkommen würden.

Hier und da gab es dennoch kleine Sprachbarrieren, die zu Verunsicherungen führten. So erklärte Elke Hohls am Strand, wo in etwa sich der normale Wasserstand befindet. Dann ging sie mit den Schülern bis zum Beginn des Küstenwaldes. „Hier ist etwa 1,80 Meter über Null. Hier stand das Wasser bei der letzten Sturmflut am 2. Januar“, erklärte Hohls den staunenden Gästen. Eine der russischen Schülerinnen erklärte, dass St. Petersburg durch einen großen Damm geschützt sei. Vor dessen Bau habe es aber 1824 eine schwere Sturmflut gegeben.

Vögel belauschen Am Sonnabend, 11. Mai, bietet der Verein Naturraum Klützer Winkel eine vogelkundliche Wanderung in Groß Schwansee an. Interessierte treffen sich um 8 Uhr an der Naturstation am Strandzugang 5 in Groß Schwansee. Von dort geht es mit einem Ornithologen auf gemeinsame Vogelstimmen-Wanderung. Gemeinsam wird die Vogelwelt des Küstenstreifens belauscht. Zum beobachten sollten Teilnehmer ein Fernglas mitbringen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Spenden sind willkommen. Infos gibt es telefonisch unter 038827/7748 oder per Mail an naturstation@web.de.

Dass es für den Lebensraum Ostsee Probleme gibt und dass sie sich in Deutschland und Russland kaum unterscheiden, stellten die Schüler in Gesprächen und bei ihren Untersuchungen auch fest. So berichtete eine Russin, dass es auch durch den Fluss Newa Probleme mit in die Ostsee gespültem Müll gibt. Um unnötigen Plastikmüll zu vermeiden, sei es inzwischen in St. Petersburg verboten, viele Luftballons bei Festen aufsteigen zu lassen, was lange üblich war.

Schüler des Ernst-Barlach-Gymnasiums aus Schönberg und aus St. Petersburg suchten mit Elke Hohls und René Beutekamp von der Naturstation in groß Schwansee nach Unterschieden der Ostsee vor Deutschland und Russland. Quelle: Malte Behnk

Bei einer Präsentation am Donnerstag, 9. Mai, im Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg wollen die Schüler vorstellen, was sie über die Ostsee als Lebensraum für Pflanzen und Tiere gelernt haben und was aus ihrer Sicht getan werden sollte, die Meere zu schützen.

Malte Behnk