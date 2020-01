Schüler in Schönberg spielen Parodie auf Märchen

Schönberg

Das Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg lädt zu einer Aufführung der Komödie „Best Of Grimms“ ein. Die Vorstellung beginnt am Freitag, dem 24. Januar, um 19 Uhr in der Aula der Schule. Der Eintritt ist frei.

Der Kurs „Darstellendes Spiel“ der Klasse bringt mit „Best of Grimms“ eine turbulente Variante der Märchenwelt auf die Bühne. Es ist eine Parodie aus den gesammelten Werken der Gebrüder Grimm.

In der modernen Komödie von Beate Rüter versuchen die Brüder, ihre schönsten Werke in einem Theaterstück zu vereinen. Das geht jedoch zum Vergnügen des Publikums auf spektakuläre Weise in die Hose. Bereits das Casting bringt so manche Überraschung. Die engagierten Prinzen stellen sich als höchst eigenwillig beziehungsweise völlig überfordert heraus, wenn sie auf liebeslüsterne, emanzipierte und höchst anspruchsvolle Prinzessinnen stoßen. Der gestiefelte Kater treibt sein eigenes Spiel, genauso wie die Hexe und die Stiefmutter, die jede auf ihre Weise versuchen, zu ihrem Recht zu kommen. Was kann eine gute Fee bei so vielen Turbulenzen noch bewirken und wen wundert's, wenn sich die Märchenfiguren schließlich gegen ihre Erschaffer erheben? Die Aufführung am 24. Januar in Schönberg wird es zeigen.

Von Jürgen Lenz