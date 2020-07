Grevesmühlen

Es ist eine der größten Herausforderungen für Schulen, Schulträger, Eltern und Schüler überhaupt, der Schulstart am kommenden Montag ist nicht nur ein Probelauf, wie Schule unter Corona-Bedingungen funktionieren soll. Es ist vor allem die Frage, wie viele Unwägbarkeiten zum Wochenbeginn die Pläne durchkreuzen. Frage 1:

Wie viele Lehrer werden Montag in den Schulen sein?

Wie Ingo Funk, 2. Beigeordneter der Landrätin in Nordwestmecklenburg, erklärt, hätten sich landesweit rund 600 Lehrer als mögliche Risikogruppe beim Bildungsministerium gemeldet. Diese 600 Lehrer müssen nun vom betriebsärztlichen Dienst des Landes untersucht werden. „Dort sind drei Ärzte, die versuchen, dieses Pensum zu bewältigen. Ob sie es rechtzeitig schaffen, wird sich Montag zeigen“, so Funk. Wie viele Pädagogen aus Nordwestmecklenburg zu dieser Gruppe gehören, ist derzeit nicht feststellbar. „Wie gesagt, die spannende Frage ist, wer am Montag zum Dienst erscheint und wer als Risikogruppe auf Distanzunterricht zurückgreifen muss.“ Bedeutet: Die betroffenen Lehrer würden dann online im Homeoffice versuchen, den Unterricht zu führen. Ob und wie das klappen soll, ist unklar.

Was passiert, wenn Schüler oder Lehrer an Covid 19 erkranken?

Eike Albrecht vom Fachdienst Bildung und Kultur Quelle: Kreisverwaltung

Sollte ein Schüler oder ein Lehrer an Covid 19 erkranken, dann greifen die Pläne des Landes und der Schulträger. „Dann läuft die Informationskette an“, erklärt Eike Albrecht, Fachdienstleiter Bildung im Landkreis. „Sowohl das Gesundheitsamt, als auch das Bildungsministerium, das Schulamt und der Träger werden informiert.“ Im günstigsten Fall würde die Lerngruppe isoliert. Das heißt zum Beispiel, wenn es einen Schüler aus der fünften Klasse betrifft, dann würden an der Schule die fünften und sechsten Klassen in Quarantäne geschickt. Weil: Klassen fünf und sechs bilden eine feste Lerngruppe, die Schüler brauchen innerhalb dieses Verbundes keine Masken tragen. „Stellt sich heraus, dass der Kontakt auch andere Gruppen betrifft, dann müsste im Notfall die ganze Schule geschlossen werden“, so Albrecht.

Wie läuft der Schülerverkehr in Nordwestmecklenburg ab?

"Kein Kind wird an der Haltestelle stehen gelassen, auch wenn es keine Maske trägt.“ Quelle: GVM

6350 Schüler sind aktuell zur Schülerbeförderung in Nordwestmecklenburg angemeldet. Sie alle werden Montag in den Schulbussen sitzen – ohne Abstand aber mit Maske. „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass der Schülerverkehr anders, also mit mehr Abstand durchgeführt werden könnten“, so Ingo Funk. „Aber dafür gibt es schlichtweg weder genügend Busfahrer noch ausreichend Busse.“ Denn um die Corona-Auflagen zu gewährleisten, hätten zusätzliche Busse eingesetzt werden müssen, um die Kinder und Jugendlichen zeitversetzt zu befördern. So sollen sie Mund-, Nasen-Masken tragen während sie in den Bussen sitzen. „Aber wir haben auch ganz klar gesagt, dass kein Kind an der Haltestelle zurückgelassen wird, wenn es keine Maske trägt“, betont Ingo Funk. „Das wird definitiv nicht passieren.“ Die Busfahrer sollen die Einhaltung kontrollieren, die Verkehrswacht wird kommende Woche zur

Appell an die Eltern und deren Eigenverantwortung

Funk richtet vor allem einen Appell an die Eltern. „Ich hoffe, dass die Eltern an ihre Eigenverantwortung denken und den Kindern am Montag nicht nur eine Brotdose einpacken, sondern auch einen Mund-Nasen-Schutz. Das gehört inzwischen einfach dazu.“ Auch Eike Albrecht hofft, dass neben den Eltern auch die Schüler sich nicht nur an die Regeln halten, sondern daran denken, welches Risiko nach wie vor besteht. „Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir alle, dass die Krise längst nicht überstanden ist. Früher oder später wird es einen Fall auch bei uns geben.“

In der Kita müssen Eltern eine Maske tragen

Franziska Boss: In den Kitas müssen Eltern eine Maske tragen, Kinder und Betreuer sind davon befreit. Quelle: Prochnow

Der Kitabetrieb in Nordwestmecklenburg läuft ab Montag fast wieder im Normalbetrieb. Wie Franziska Boss, zuständige Sachgebietsleiterin beim Kreis, mitteilt, seien auch die Mitarbeiter zu 99 Prozent im Einsatz. „Es gibt kaum Ausfälle aufgrund der Zugehörigkeit zu Risikogruppen, das hätten die Träger bereits in Eigenregie gelöst.“ Mund-Nasen-Schutz müssen in den Kindertageseinrichtungen nur die Eltern tragen, wenn sie die Gebäude betreten. Kinder und Betreuer brauchen das nicht.

Von Michael Prochnow