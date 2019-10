Schüsse vor Schule in Ratzeburg – Polizei trennt Vater und Sohn

Ratzeburg

Schüsse vor der Schule? Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ist in Höhe der Lauenburgischen Gelehrtenschule in Ratzeburg in der Bahnhofsallee mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden. Anwohner aus einem Wohnblock auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bahnhofsallee bestätigten, dreimal lautes Knallen gehört zu haben – viel zu laut für Silvesterböller.

Vier Polizeiwagen rückte an. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mann (Jahrgang 1984) mit seinem Schwiegervater in Streit geraten war und auf diesen mit einer Schreckschusspistole geschossen hatte, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Es seien mehrere leere Patronen einer Schreckschusspistole gefunden worden. Die Waffe habe man am Dienstag aber nicht gefunden. Gegen den Schwiegersohn wurde Anzeige erstattet. Er wurde aber nach einer Blutprobenentnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizei sucht Bereich ab

Am Abend hatten die Einsatzkräfte den Bereich an der Bushaltestelle vor dem Gymnasium großräumig abgesperrt. Vor allem ein Verbindungsweg und das dazugehörige Gebüsch schienen die Beamten dabei vor dem Eindringen Unbefugter schützen zu wollen. Die Polizisten suchten den Boden und das Gebüsch ab.

Die Feuerwehr wurde angefordert, um das Gelände auszuleuchten, auch eine Diensthundestaffel der Polizei traf im Lauf des Abends ein.

Von Florian Grombein/RND/kha