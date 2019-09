Teschow

Das ging noch einmal glimpflich aus: Am Dienstag ist ein Schulbus auf der die Gemeindestraße zwischen Teschow und Sülsdorf (Beide Landkreis Nordwestmecklenburg) mit einem Reh zusammengestoßen. Das Tier sei so plötzlich von rechts auf die Fahrbahn gelaufen, dass ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern war. Weder die knapp 20 Schulkinder noch der Busfahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Am Bus entstand ein geringer Sachschaden.

Seit gestern früh wurden im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Wismar sechs Wildunfälle registriert.

Von OZ