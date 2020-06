Schulcampus 2030 in Grevesmühlen: Neubau statt Umbau anstelle der Grundschule

Grevesmühlen

Mehrere Jahre laufen die Planungen bereits, jetzt wird es endlich konkret. Die Planer haben die ersten Entwürfe für den Schulcampus 2030 in Grevesmühlen präsentiert. Und die sind überraschend. Denn während in den vergangenen Monaten stets über einen Umbau der vorhandenen Schulgebäude und einen separaten Neubau auf der Bürgermeister-Wiese zwischen der Wismarschen Straße und der Regional- und der Grundschule gesprochen wurden, geht das Konzept nun in eine ganz andere Richtung.

So soll die Grundschule am Ploggensee abgerissen werden. An diese Stelle soll dann ein Neu entstehen, der sich in Richtung B 105 ausbreitet. Dort sei genügend Platz vorhanden, und ein Umbau sei immer ein Kompromiss, hieß es zur Begründung. Die Kosten stünden zwar noch nicht fest, allerdings, so die Fachleute, würde es am Ende auf eine ähnliche Summe hinauslaufen – ob Um- oder Neubau.

Die Sitzung der Grevesmühlener Stadtvertreter unter Corona-Bedingungen in der Mehrzweckhalle. Quelle: Michael Prochnow

Auf jeden Fall biete ein Neubau deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Nun müssen die Stadtvertreter in den nächsten Monaten über das Konzept entscheiden. Im August könnte der Beschluss frühestens gefasst werden.

