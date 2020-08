Grevesmühlen

Nach fast fünf Jahren intensiver Vorbereitung geht das Projekt „Inklusiver Schulcampus“ in Grevesmühlen in die entscheidende Phase, die Stadtvertreter gaben am Montagabend grünes Licht für die Umsetzung der Pläne, die das Schweriner Ingenieurbüro Schneekloth vorstellte.

Der Beschluss erfolgte ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen. Im Vorfeld waren die Schulleiter in die Planungen einbezogen.

Anzeige

Was genau soll bis 2025 passieren?

Die Wasserturmschule soll, wenn es nach Plan läuft, in fünf Jahren, also bis 2025, leergezogen werden. Für die Regionalschüler ist ein Neubau in Winkelform mit vier Geschossen geplant. Die Grundschule wird ebenfalls neu anstelle der beiden Häuser II und III der Grundschule errichtet. Auch ein Zentralgebäude mit Mensa und Aula sowie vielfach nutzbare Flächen wie beispielsweise eine zusätzliche Turnhalle im Obergeschoss sind Teil des Konzeptes.

Weitere OZ+ Artikel

Die Mosaikschule, die von der Diakonie betrieben wird, plant ebenfalls einen Neubau auf dem Areal. Diesen Teil des Campus finanziert die Diakonie selbst. Sämtliche Gebäude werden über Fahrstühle verfügen.

Wie teuer wird der Schulcampus ?

Von rund 30 Millionen Euro gehen die derzeitigen Kostenschätzungen für den Neubau inklusive Außenanlagen aus. Genaue Zahlen gibt es erst nach den konkreten Planungen und den Ausschreibungen. Die Finanzierung ist auf insgesamt 30 Jahre ausgelegt. 6,4 Millionen Euro Förderung hat die Stadt bereits für den ersten Bauabschnitt erhalten. Weitere Fördermittel sollen beantragt werden.

Einstimmig votierten die Stadtvertreter für die Umsetzung des Schulcampus. Quelle: Prochnow

Dafür, dass die fließen, sorgt unter anderem die Barrierefreiheit der neuen Gebäude sowie der Umstand, dass das Thema digitale Schule nicht nur ein Konzept auf dem Papier bleiben soll. Wie Grevesmühlens Kämmerin Kristine Lenschow betonte, sei die Bausumme zwar ein finanzieller Kraftakt für die Kommune: „Aber einer, der zu stemmen ist. Auch wenn es nicht einfach wird, aber wir sind als Stadt in der Lage, dieses Projekt umzusetzen.“

Der Blick aus der Vogelperspektive über den künftigen Schulcampus in Grevesmühlen, links die Regionale Schule am Wasserturm, daneben die Grundschule am Ploggensee, rechts die Mehrzweckhalle. Quelle: Michael Prochnow

Wo bleiben die Schüler während der Bauphase?

Für die Schüler der Wasserturmschule soll bereits 2023 der Alltag in der neuen Schule beginnen, laut den Plänen des Ingenieurbüros soll der Winkelbau auf dem ehemaligen Sportplatz der Ploggenseeschule als erstes fertiggestellt werden. Anschließend würden die Grundschüler in die Wasserturmschule umziehen, bis auch die Gebäude der Grundschule fertig sind – was im Jahr 2025 der Fall sein könnte. Die Arbeiten laufen parallel zum Schulbetrieb, einer der Nachteile an diesem Platz.

Was wird aus der Förderschule in der Wismarschen Straße?

Deren Betrieb läuft 2027 aus. Wie der Landkreis, der Träger dieser Einrichtung ist, bekannt gab, werde die jetzige Förderschule und ehemalige EOS in sieben Jahren leergezogen sein. Eine Nachnutzung gibt es bislang nicht. Anfangs beinhalteten die Planungen für den Schulcampus auch dieses Gebäude, da es sogar über eine Aula verfügt. Allerdings wurden die Pläne verworfen, da die Struktur der verwinkelten Gebäude kaum Möglichkeiten für eine moderne Schulnutzung bietet.

Was passiert mit dem Verkehr?

Noch gibt es keine konkreten Pläne für eine genaue Verkehrsführung; es wird erwogen, die Bürgermeisterwiese, die ursprünglich für den Campus vorgesehen war, für Busse und Pkw zu nutzen. Eine Buswendeschleife, Parktaschen sowie Möglichkeiten, damit Eltern dort kurzzeitig halten können, sollen dort entstehen.

Blick von oben auf den Schulkomplex im Osten von Grevesmühlen mit der Regionalen Schule am Wasserturm (rechts) und der Grundschule am Ploggensee. Quelle: Michael Prochnow

Gleichzeitig laufen die Planungen für eine Überarbeitung der Infrastruktur im Wohngebiet am Ploggensee. Einen Änderungsantrag brachten am Montag SPD und CDU zum Projekt ein, nach mehrheitlichem Beschluss soll nun ein Verkehrskonzept die Planungen begleiten beziehungsweise parallel erstellt werden.

Und was wird mit der Wasserturmschule ?

Für die Nachnutzung des aus den 1970er-Jahren stammenden Gebäudes der Regionalschule am Wasserturm gibt es noch keine Ideen. Tatsache ist, dass es leergezogen wird und die Stadt es abgeben will. Ein Abriss ist vorerst kein Thema. Vermutlich wird es auf eine Ausschreibung hinauslaufen. Der große Sportplatz der Wasserturmschule bleibt erhalten und wird an den Campus angegliedert.

Was hat das Thema „Inklusion“ zu bedeuten?

Heidrun Lange, Vorsitzende des Behindertenverbandes Grevesmühlen, plädierte am Montag erneut für erhöhtes Augenmaß bei den Planungen. Sie forderte beispielsweise, dass die Fahrstühle nicht an die Seiten der Gebäude verlagert würden. „Sie gehören an die Haupteingänge, auch Behinderte haben ein Recht, den Haupteingang zu nutzen.“

Zudem mahnte sie an, das Thema Inklusion nicht nur auf dem Papier umzusetzen. „Wir haben in den Partnerstädten in Ungarn und Portugal gesehen, wie Inklusion wirklich aussehen kann, das wünsche ich mir auch für unseren Schulcampus.“ Denn bislang befinden sich die Schulen zwar dicht beieinander, aber eine wirkliche Zusammenarbeit könne sie nicht erkennen.“

Gab es Alternativen zum Konzept oder zum Standort?

Jain, die ersten Planungen sahen einen Neubau auf der Bürgermeisterwiese und Anbauten an den vorhandenen Gebäuden vor. Allerdings mussten die Architekten diese Pläne über den Haufen werfen, die DDR-Bauten lassen sich nur mit erheblichem Aufwand umbauen – wenn überhaupt. Christiane Münter (Fraktion grevesmühlen.jetzt) forderte einen kompletten Neubau am Börzower Weg auf dem einstigen Areal der Getreide AG. Dort sei auch Platz für Busse und eine Schwimmhalle. Doch diese Forderung fand keinen Zuspruch.

Die ehemalige Stadtschule 1854 erhielt die Stadt südlich der Kirche ein neues Schulhaus, das bis 1900 allen Grevesmühlener Kindern beiderlei Geschlechts diente. Die Baukosten für den Neubau betrugen damals laut der Chronik von Eckart Redersborg 33 000 Mark, die Bauzeit betrug zwei Jahre. 800 Jungen und Mädchen besuchten gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Stadtschule. Als die heutige Fritz-Reuter-Schule um 1900 entstand, galt diese für etwa zwei Jahrzehnte als Knabenschule, das Gebäude an der Kirche aber als Mädchenschule. Zwischen 1949 und 1974 erhielt das heutige Vereinshaus den Namen „Geschwister-Scholl-Schule“. Sie nutzte außerdem ein kleines Gebäude auf dem Schulhof, für das der Volksmund den Namen „Schweinestall“ prägte, und eine Schulbaracke an der Parkstraße. Im Sommer 1974 endete hier der Schulbetrieb. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Schule 120 Jahre bzw. 25 Jahre als „Geschwister-Scholl-Schule“ bestanden. Danach übernahm der Dienstleistungsbetrieb VEB „Ideal“ Grevesmühlen das Gebäude und nutzte es bis 1991 als Servicestation, unter anderem für Änderungen an Damen- und Herrenkonfektion und für Uhrenreparaturen. Inzwischen ist es zum Museum- und Vereinshaus umgebaut worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in Grevesmühlen die ehemalige Peter-Göring-Schule, das heutige Tannenberg-Gymnasium sowie die Wilhelm-Pieck-Schule (heute Grundschule am Ploggensee) und die Kurt-Bürger-Oberschule (heute Wasserturmschule), die ehemalige Erweiterte Oberschule Thomas Mann ist heute die Förderschule.

Von Michael Prochnow