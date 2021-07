Grevesmühlen

Die Arbeiten für den künftigen Bau des Schulcampus in Grevesmühlen gehen weiter. Für den Hochbau laufen derzeit die Genehmigungsverfahren, derzeit wird der Untergrund für die Baustelle vorbereitet. Und das bekommen die Anwohner in den nächsten drei Wochen deutlich zu spüren.

Denn ab Montag, 19. Juli, wird mit der sogenannten Tiefendruckverdichtung begonnen, da der Boden zu locker ist, um dem Neubau standzuhalten. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. In den vergangenen Wochen konnte bereits die alte Aschebahn abgetragen und eine Erdgasleitung durch die Stadtwerke umverlegt werden, die sich im Baufeld befand. Eine asphaltiere Baustraße wurde ebenfalls errichtet.

Anwohner sind informiert

„Die Bewohner der benachbarten Häuser Am Poststeig wurden bereits informiert und eine Beweissicherung wurde durchgeführt“, so Annette Kutschera vom Bauamt der Stadt Grevesmühlen. Parallel zu den Verdichtungsarbeiten werden Schwingungsmessungen in den beiden benachbarten Wohngebäuden durchgeführt. Bei der Tiefendruckverdichtung wird der Erdboden mittels eines mechanischen Rüttlers in Schwingungen versetzt, so dass er aufgrund des Eigengewichts sich selbst verdichtet. Das führt allerdings im Umfeld zu Schwingungen, die auch in den Gebäuden zu spüren sind. Eine Gefahr besteht allerdings nicht.

30 Millionen Euro Baukosten

Die Grafiken zeigen die Pläne für die Gebäude und Wege. Quelle: Michael Prochnow

Die Stadt plant für insgesamt rund 30 Millionen Euro an dieser Stelle den Bau eines Schulcampus, in dem die Grundschule am Ploggensee, die Regionale Schule am Wasserturm und die Schule der Diakonie für Kinder und Jugendliche mit Handicap angesiedelt werden. Als erstes soll das Gebäude für die Regionalschule errichtet werden, der aktuelle Plan sieht vor, dass die Schüler der Wasserturmschule bereits in zwei Jahren zum Schuljahr 2023/24 in den Neubau ziehen. Anschließend sollen die Grundschüler in die Wasserturmschule umziehen, zwei der drei Grundschulgebäude werden abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt, der in etwa vier Jahren fertig sein soll. Das dritte Gebäude bleibt als Hortgebäude erhalten. Parallel dazu baut die Diakonie ein neues Schulgebäude. In knapp fünf Jahren könnte der Campus vollständig bezogen werden. Rund drei Hektar umfasst das gesamte Areal.

Das Wohngebiet Ploggenseering in Grevesmühlen, der Ploggensee befindet sich in der Nähe, ebenso die Innenstadt. Quelle: Michael Prochnow

Nutzung der Wasserturmschule noch unklar

Unklar ist derzeit noch, was dann mit der Wasserturmschule werden soll. Ob es auch künftig als Schulgebäude bestehen bleibt, abgerissen wird oder eine andere Nutzung erhält, ist offen. Im Zuge der Umbauarbeiten in dem Bereich wird auch die Bürgermeisterwiese, die große Grünfläche vor der Wasserturmschule, umgestaltet. Dort soll Platz für die Schulbusse geschaffen werden.

Grevesmühlens ältestes Schulgebäude Am 9. Juli 1855 wurde das Schulhaus westlich des damaligen „Rektorenbergs“ neben der Nikolaikirche in Grevesmühlen eingeweiht. 1949 erhielt sie den Namen „Geschwister Scholl“. Nach 1974 wurde das Gebäude unter anderem als „Haus der Dienste“ genutzt, unter anderem befand sich im Keller eine Wäscherei. Nach der Wende stand es leer, 2006 wurde es als Museums- und Vereinshaus wieder eröffnet. Die Fritz-Reuter-Grundschule wurde 1900 eingeweiht, die Schulen im Ploggenseering sowie am Wasserturm wurden Anfang der 1970er-Jahre errichtet.

Bessere Verbindung zum Ploggensee

Der Schulcampus ist allerdings nur ein Teil der Pläne, die die Stadt Grevesmühlen in diesem Teil der Kommune verfolgt. Inzwischen wurde ein Planungsverfahren angeschoben, das sich mit dem Zuständen im Wohngebiet am Ploggenseering beschäftigt. Die Infrastruktur dort stammt noch aus den 1970er-Jahren als das Wohngebiet und die Schulen errichtet worden sind. Inzwischen geht es um die Frage, wie dieses Areal aufgewertet und für die Zukunft attraktiver gestaltet werden kann. Dazu gehört auch die Idee, die Verbindung zum Naherholungsgebiet am Ploggensee zu verbessern. Eine Fußgängerbrücke über die B 105 als direkte Anbindung ist im Gespräch. Ebenso wie der mögliche Bau einer Schwimmhalle in diesem Bereich.

Von Michael Prochnow