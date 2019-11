Im Frühjahr soll es die ersten Entwürfe für den Campus geben

Grevesmühlen

Ein Schulcampus soll in den nächsten zehn Jahren auf dem Areal zwischen Wasserturm und Ploggenseering entstehen. Ziel ist es, die Regionale Schule, die Grundschule und die Mosaikschule zu einem Campus zu verbinden. Die Schularten sollen erhalten bleiben, Synergien jedoch optimal genutzt werden. Wie Bürgermeister Lars Prahler jetzt mitteilte, will das Architekturbüro Schneekloth aus Schwerin, das den Zuschlag für die Planung erhalten hat, bis zum Frühjahr die ersten Entwürfe vorlegen. Rund 6,7 Millionen Euro Fördermittel stehen für die erste Ausbaustufe zur Verfügung. In den vergangenen Wochen hatten die Experten zusammen mit den Schulen den Raumbedarf ermittelt, auf dieser Grundlage sollen die Entwürfe aufgebaut werden.

Von Michael Prochnow