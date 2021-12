Grevesmühlen

Die Arbeiten rund um den Schulcampus in Grevesmühlen nehmen Fahrt auf. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind bereits Mitte Dezember die Fundamente für den Kran, der für die Hochbauarbeiten notwendig ist, durch die Firma Wolff & Müller fertiggestellt werden. Anfang Januar beginnen dann die Arbeiten für den Rohbau, zuerst wird die Baugrube ausgehoben. Die Aufstellung des Kranes erfolgt dann Mitte Januar, damit die Betonarbeiten für die Fundamente beginnen können. Geplant ist, dass die Rohbauarbeiten für den Neubau der Regionalschule bis Ende November 2022 fertiggestellt werden. Ein Jahr später soll dann die Regionalschule den Betrieb aufnehmen.

Grundschule und Mosaikschule mit weiteren Neubauten

Geplant ist, dass dann die Schüler, die in der Regionalschule Am Wasserturm unterrichtet werden, in den Neubau umziehen. Die Grundschüler wiederum ziehen dann in die alte Regionalschule um, damit die beiden Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden können. Parallel dazu errichtet die Diakonie auf dem Areal ein Gebäude, in dem die Mosaikschule für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen untergebracht wird. Durch die Kombination wird der Schulcampus zu einem Inklusions-Projekt.

Der Arbeitstitel „Schulcampus 2023“ zielt auf den ursprünglichen Fertigstellungstermin ab. Bei der Vorstellung der konkreten Planungen in den vergangenen Monaten wurde jedoch bereits die Zielstellung angegeben, den Campus deutlich früher übergeben zu können.

Unklar ist derzeit noch, was nach Ende der Bauphase, wenn sowohl die Regional- als auch die Grund- und die Mosaikschule auf dem Schulcampus untergebracht sind, mit der Wasserturmschule passieren soll. Mehrere Ideen stehen im Raum, unter anderem eine Nutzung als Bildungseinrichtung ist im Gespräch. Aber auch ein Abriss des mittlerweile mehr als 50 Jahre alten Gebäudes ist denkbar.

Die Baustelle des Schulcampus im Ploggenseering in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Verkehrsberuhigung am Schulcampus geplant

Umgestaltet wird in diesem Zusammenhang auch die Bürgermeisterwiese vor den Schule, dort sind Parkplätze und Fahrspuren für Busse vorgesehen. Ziel ist es, den Verkehr aus dem Ploggenseering herauszuhalten und so wenig Fahrzeuge wie möglich in der Nähe der Schule fahren zu lassen.

Gleichzeitig plant die Stadt Grevesmühlen die Erweiterung der Grundschule Fritz-Reuter im Stadtzentrum. Dort soll für rund fünf Millionen Euro anstelle des alten Hortgebäudes ein Mehrzweckgebäude entstehen, in dem es zusätzliche Klassenräume und vor allem eine Mensa geben soll. Für dieses Projekt hat die Stadt Fördermittel beantragt, einen konkreten Bautermin gibt es derzeit noch nicht.

Von Michael Prochnow