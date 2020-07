Grevesmühlen

Mehrere zehn Millionen Euro wird er kosten, der neue Schulcampus in Grevesmühlen. Sowohl die Regionalschule am Wasserturm als auch die Grundschule am Ploggensee und die Mosaikschule für Kinder und Jugendliche mit Handicap sollen auf dem Areal zwischen der Mehrzweckhalle und dem Wohngebiet am Poststeig errichtet werden. Und zwar in den nächsten fünf Jahren.

Grevesmühlens Stadtvertreter tagen am kommenden Montag, 3. August, dann soll eine Entscheidung über das Projekt fallen. Stimmt die Mehrheit aus den Fraktionen dafür, würden die Planungen noch in diesem Herbst anlaufen. Eine Umsetzung des Schulcampus bis 2025 hält Bürgermeister Lars Prahler für realistisch. Die Stadtvertretersitzung beginnt um 18.30 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle im Ploggenseering.

Anzeige

Wie denken die OZ-Leser über das Projekt? Ist der Zeitplan umsetzbar? Gibt es womöglich einen besseren Standort oder ist der Schulcampus lange überfällig? Schreiben Sie uns ihre Meinung an grevesmühlen@ostsee-zeitung.de oder rufen Sie an unter 03881/787810.

Weitere OZ+ Artikel

Die Stadtvertretersitzung in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen Quelle: Prochnow

Von Michael Prochnow