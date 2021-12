Grevesmühlen

Die Tiefbauarbeiten laufen bereits, im kommenden Jahr sollen die Hochbauarbeiten für den Schulcampus am Ploggenseering starten. Dort entstehen neue Gebäude für die Regionalschule am Wasserturm, die Grundschule am Ploggensee und die Mosaikschule für Kinder und Jugendliche mit Handicap. Jetzt hat die Diakonie die Entwürfe für den Neubau vorgestellt. Die Schule wird vom „Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg“ im Auftrage des Landkreises betrieben. Durch den Neubau sollen für rund 80 Kinder moderne, barrierefreie Schul- und Lebensverhältnisse geschaffen werden, die so am bisherigen Standort im Ploggenseering nicht möglich sind.

Die Grafik zeigt die Ansicht der neuen Mosaikschule in Grevesmühlen Quelle: privat

Mit dem Neubau bestehe außerdem die Möglichkeit vieler kooperativer Projekte mit der Grundschule und der Regionalschule und somit der gelebten Inklusion auf dem Schulcampus, der in den nächsten Jahren entstehen wird, teilt die Stadt mit. Da inzwischen die Finanzierung des Neubaus nach Gesprächen mit dem Landkreis und dem Land geklärt ist, konnten die konkreten Planungen beginnen. Der Bauausschuss der Stadt Grevesmühlen begrüßte den Entwurf und gab Hinweise hinsichtlich der Erschließung und Gestaltung.

Mehrere Schulformen auf einem Gelände

Während die Diakonie für den Neubau ihrer Schule auf dem Campus verantwortlich zeichnet, errichtet die Stadt Grevesmühlen als Träger der Grund- und der Regionalschule die weiteren Gebäude. Dazu gehören nicht nur die beiden Schul-, sondern auch ein Zentralgebäude mit Aula und Mensa. Ziel ist es, ein Schulgelände zu schaffen, das zwar die einzelnen Schulformen separat bietet, die Schüler aber dennoch einen gemeinsamen Ort haben, um in Kontakt zu kommen. Entwickelt worden war das Campus-Konzept zusammen mit den Lehrern der betroffenen Schulen.

Geplant ist zu Beginn der Neubau der Regionalschule. Laut Plan soll in zwei Jahren der Bau bezogen werden, sobald die Regionalschüler ihre neuen Räume bezogen und die alte Wasserturmschule leergezogen ist, wechseln die Grundschüler in das Anfang der 1970-er Jahre errichtete Gebäude. Denn dann werden die beiden Grundschulgebäude abgerissen, stehen bleibt nur das westliche Haus, dort soll der Hort untergebracht werden.

Wenn die Grundschule fertig ist, ziehen die Schüler wieder um in den Neubau. Das könnte bereits 2025 der Fall sein. Unklar ist derzeit noch, was dann mit der Wasserturmschule passieren wird. Möglich ist ein Abriss oder eine anderweitige Nutzung.

Von Michael Prochnow