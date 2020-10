Grevesmühlen

Die ersten Entwürfe für den Schulcampus liegen vor, konkret geht es um die Infrastruktur auf dem Schulgelände sowie die Zuwegungen und Straßenverläufe. Ziel ist es, den Fahrzeugverkehr zu reduzieren und aus dem Bereich der Schule herauszuhalten. Etwa 800 Schüler werden nach den bisherigen Berechnungen dort ab 2025 beschult. Innerhalb von fünf Jahren könnte das Projekt umgesetzt werden, das einen Neubau der Regionalschule, einen Neubau der Grundschule sowie ein Mehrzweckgebäude und einen Neubau der Mosaikschule auf dem Areal der Ploggensee-Grundschule vorsieht. Federführend verantwortlich für die Planungen des Schulcampus ist das Architekturbüro Schneekloth aus Schwerin, Zuarbeiten kommen vom Freianlagenbüro Bendfeldt Schröder Franke und dem Ingenieurbüro Möller.

Die Grafik zeigt den Bereich der heutigen Bürgermeisterwiese. Quelle: Repro

Anzeige

Das Konzept sieht eine sogenannte funktionale Achse von Nord (Wismarsche Straße) nach Süd (B 105) vor. Fußgänger, Radfahrer, Busse und PKW erhalten klar voneinander abgegrenzte Bereiche. An direkten Eingangsbereichen zum Schulcampus haben die Schulkinder absoluten Vorrang, heißt es vonseiten der Planer. Angedacht sind neue zentrale Parkplätze. Die sollen nicht nur für Lehrer und Eltern zur Verfügung stehen. Vielmehr soll eine neue fußläufige Verbindung südlich der bisherigen Wasserturmschule diese Parkplätze auch als Anwohnerparkplätze attraktiv machen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Busse fahren nicht mehr durch den Ploggenseering

Vier Bushaltestellen, die hintereinander angeordnet sind, werden laut Planern eingerichtet. Und zwar direkt vor der jetzigen Regionalschule. Erreicht werden diese Haltestellen über eine neu geschaffene Zufahrt über die Bürgermeisterwiese, über diese Straße sollen die Busse dann auch wieder zur Wismarschen Straße zurückfahren und nicht wie bisher durch den Ploggenseering.

Die Grafiken zeigen die Pläne für die Gebäude und Wege. Quelle: Michael Prochnow

Der Schulcampus wird zwar eingezäunt, das Zentralgebäude im vorderen Bereich bleibt frei zugängig. Der vorhandene Baumbestand auf dem Areal soll erhalten bleiben, auf den aktuellen Plänen gibt es einen sogenannten Grünzug. Dieser Bereich aus Bäumen und Sträuchern wirkt zum einen als optische Trennung der drei Schulformen auf dem Gelände. Es kommen aber hier auch Sitzmauern zum Verweilen zum Einsatz. Der Schulhof der Regionalschule bietet eine einheitliche Pflasterfläche mit einzelnen Sportfeldern, der Schulhof der Grundschule ist mit zahlreichen Spiel- und Sportbereichen kleingliedrig gestaltet. Die Mosaikschule erhält einen klar zugeteilt Bereich, der von der Diakonie eigenständig geplant wird.

Positive Reaktionen aus dem Bauausschuss

Erich Reppenhagen, Vorsitzender des Bauausschusses: Das Konzept wirkt sehr schlüssig auf mich. Quelle: Cornelia Roxin

Der Bauausschuss der Stadt Grevesmühlen, der als erstes Gremium die Pläne zu sehen bekam, reagierte zustimmend auf die Ideen. „Das Konzept wirkt sehr schlüssig auf mich“, sagt Erich Reppenhagen, der Bauausschussvorsitzende. Stadtvertreter Thomas Krohn, als Busunternehmer bestens vertraut mit den bisherigen Problemen rund um den Schülerverkehr: „Das ist eine sehr gute Sache, das gefällt mir. Man sollte aber versuchen, den Platz vor dem Zentralgebäude nicht mit so vielen Fahrradständern zu versehen. Das wäre für diesen Platz zu schade.“ Diese Meinung teilten die weiteren Bauausschussmitglieder.

Neuer Standort für die Aufzüge

Die Grafiken zeigen die Ansicht der neuen Schulgebäude. Quelle: Michael Prochnow

Im Weiteren hat das Architekturbüro den Stand der Entwurfsplanungen für die Regionalschule vorgestellt. Es wurde ein neuer zentraler Standort für den Aufzug gefunden. Dies war eine Anregung aus der ersten Vorstellung in der Stadtvertretung. Heidrun Lange, Vorsitzende des Behindertenverbandes in Grevesmühlen, hatte kritisiert, dass die Fahrstühle für Schüler mit Handicap an den Seiten der Gebäude angebracht werden sollten. „Auch diese Schüler gehören in die Mitte und nicht an den Rand“, sagte sie. Das gelte nicht nur für das gesellschaftliche Leben, sondern auch für die Zugänge zu den Schulgebäuden. Weiterhin wurde vereinbart, dem Vorschlag des Architekturbüros zu folgen und eine Fensterlüftung und keine zentrale Lüftung vorzusehen. Ein Argument sind die Kosten, die Architekten machten aber vor allem geltend, dass damit sehr viel schneller und individueller gelüftet werden kann.

Von Michael Prochnow