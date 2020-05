Grevesmühlen

Es wird eines der größten Bauvorhaben, die die Stadt Grevesmühlen bislang in Angriff genommen hat. Der „ Schulcampus 2030“ soll den Bildungsstandort nicht nur fit für die Zukunft machen, sondern völlig neue Möglichkeiten der Kooperation zwischen einzelnen Schulformen und -trägern bieten. Rund 50 Millionen Euro könnte das Vorhaben nach ersten Schätzungen kosten.

Der gesamte Bereich rund um die Grundschule am Ploggensee, die Regionale Schule am Wasserturm, die Mosaikschule und die Mehrzweckhalle werden in den Komplex, der sowohl Um- als auch umfassende Neubauten vorsieht, mit einbezogen. Wie dieser Komplex aussehen könnte, welche Schritte zuerst erfolgen könnten, darum geht es auf einer Sondersitzung der Stadtvertreter am 18. Juni.

Zwar findet am 15. Juni eine reguläre Sitzung statt, allerdings sei das Thema zu umfassend, um es im Rahmen der übrigen Tagesordnungspunkte zu behandeln, begründete Bürgermeister Lars Prahler die Terminierung. Parallel zum Schulcampus plant die Stadt den Neubau des Hortgebäudes an der Grundschule Fritz-Reuter, hier sind bereits die ersten Ausschreibungen erfolgt.

Von Michael Prochnow