Schulcampus in Grevesmühlen: Die ersten Arbeiten haben begonnen

Grevesmühlen

Es geht allmählich los: Die Vorarbeiten für den Neubau der Regionalen Schule gegenüber der Mehrzweckhalle am Ploggenseering in Grevesmühlen haben begonnen. Seit einigen Wochen beräumt der städtische Bauhof das Gelände, um Baufreiheit zu schaffen. Bäume und Sträucher wurden entfernt und ein Spielgerät umgesetzt, teilt die Stadtverwaltung mit. Ende März soll es dann richtig losgehen.

Die Baustelle soll großflächig eingezäunt werden. Zusätzlich wird eine Baustraße eingerichtet, die zwischen der Grundschule und der Mehrzweckhalle verlaufen wird. Anschließend starten die Tiefbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des Großprojektes „Schulcampus Grevesmühlen“.

Als Erstes müssen eine Gasleitung umgelegt und der Baugrund unter der geplanten Schule verdichtet werden, heißt es weiter. Für den Frühsommer ist dann der Start der Hochbauarbeiten für den 15-Millionen-Neubau der Regionalen Schule geplant. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte die neue Schule dann zum Schuljahr 2023/2024 bezogen werden. Die Grundschulkinder der Ploggenseeschule erleben in den nächsten zwei Jahren also hautnah mit, wie ihre neue Schule entsteht.

Das Areal für den Schulcampus Quelle: Prochnow

Mosaikschule plant ebenfalls einen Neubau

Ab dem Jahr 2023 werden bei Bereitstellung der erforderlichen Fördermittel die nächsten Bauabschnitte umgesetzt. Neben der neuen Regionalen Schule wird es einen Neubau für die Grundschule und ein Zentralgebäude für alle Schulen geben. Parallel zu den beiden städtischen Schulen plant die Diakonie einen Neubau für ihre „Mosaikschule“.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allein die städtischen Projekte haben ein Investitionsvolumen von etwa 33,5 Millionen Euro. Fördermittel stehen aktuell für den ersten Bauabschnitt, die Regionalschule, fest. Für die weiteren Bauabschnitte laufen intensive Beratungen zur Finanzierung.

Funktionsgebäude an der Reuter-Grundschule

Neben dem Schulcampus im östlichen Teil von Grevesmühlen plant die Stadt noch eine weitere Großinvestition in Sachen Schule. So soll für rund fünf Millionen Euro ein Multifunktionsgebäude an der Fritz-Reuter-Grundschule entstehen. Anstelle des ehemaligen Hortgebäudes zwischen Schulhof und Sportplatz soll ein Haus errichtet werden, das neben einer Mensa, Klassenzimmer und einen Hortbereich enthält. Damit soll der Hort am Lustgarten entlastet werden, zudem braucht die Schule dringend zusätzliche Räume.

Von Michael Prochnow