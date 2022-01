Schulcampus in Grevesmühlen: Jetzt beginnt der Hochbau

Grevesmühlen

In den nächsten fünf Jahren soll im Ploggenseering in Grevesmühlen einer der modernsten Schulstandorte in Nordwestmecklenburg entstehen. Stadt und Diakonie investieren mehr als 30 Millionen Euro in den Bau von drei neuen Schulgebäuden, einem Mehrzweckgebäude und eine völlig neue Infrastruktur an dem Standort. Jetzt beginnt der Hochbau mit der Errichtung des Gebäudes für die Regionalschule, dafür wurde der Baukran in dieser Woche installiert.

Das älteste Schulgebäude der Stadt ist übrigens nicht die Fritz-Reuter-Grundschule, dieses Gebäude ist erst rund 120 Jahre jung, die erste Schule befand sich seit 1854 im Gebäude, in dem heute das Museum am Kirchplatz untergebracht ist. Bis 1974 fungierte sie als „Geschwister-Scholl-Schule“ und wurde durch die Neubauten im Ploggenseering (damals POS Wilhelm-Pieck-Schule, heute Grundschule am Ploggensee und die POS Kurt-Bürger, heute Wasserturmschule) und am Wasserturm abgelöst.

Am 9. Juli 1855 wurde das Schulhaus westlich des damaligen "Rektorenbergs" neben der Nikolai-Kirche in Grevesmühlen eingeweiht. 1949 erhielt sie den Namen "Geschwister Scholl". Nach 1974 wurde das Gebäude unter anderem als "Haus der Dienste" genutzt. 1990 folgte Leerstand bis 2006. Am 16. Juni wurde es als Museums- und Vereinshaus wieder eröffnet. Quelle: Archiv Eckard Redersborg

Von Michael Prochnow