Zu viele Schulden: Warum eine Gemeinde über ihre Verhältnisse lebt

Testorf-Steinfort

Der Bürgermeister von Rüting, Holger Hinze, hat den Amtsvorsteher des Amtes Grevesmühlen Land aufgefordert, die dauerhafte finanzielle Schieflage der Nachbargemeinde Testorf-Steinfort auf die Tagesordnung der nächsten Amtsausschusssitzung zu setzen. Hintergrund ist der Umstand, dass Testorf-Steinfort seit Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt hat, die Gemeinde lebt vom Kassenkredit, um die Ausgaben zu bewältigen. Rund 650 000 Euro Schulden soll Testorf-Steinfort haben. Die Zeche dafür würden alle amtsangehörigen Gemeinden im Amt Grevesmühlen Land zahlen. Und das missfällt Holger Hinze. Denn: Durch die prekäre finanzielle Lage würde den Gemeinden Liquidität entzogen. Vor allem, wenn auf die eigenen Rücklagen zurückgegriffen werden soll. „Da es sich offensichtlich um ein strukturelles Problem der Gemeinde Testorf-Steinfort handelt, wird sich die Sachlage ohne Fremdhilfe nicht lösen“, sagt Rütings Bürgermeister. „Die Kommunalverfassung gibt in solchen Fällen die Möglichkeit der Zwangs-Verwaltung, im weiteren die Möglichkeit der Auflösung der politischen Gemeinde selbst und territoriale Zuschlagung an eine Nachbargemeinde.“ Dies jedoch sollte nach Möglichkeit von der Gemeinde abgewendet werden. Auf der nächsten Sitzung des Amtsausschusses ist nun die Gemeinde-Testorf-Steinfort und deren finanzielle Situation auf der Tagesordnung.

Investitionen statt Sparen

Testorf-Steinforts Gemeindeoberhaupt Hans-Jürgen Vitense hatte das heikle Thema Schulden bereits auf einigen Sitzungen des Amtsausschusses angesprochen. Dass seine Gemeinde einen wachsenden Schuldenberg vor sich herschiebe, sei ihm bekannt und habe nachvollziehbare Gründe, so Vitense. „Denn auf diese Weise schieben wir die Konjunktur an, es wäre viel schlimmer, wenn wir das Geld horten würden. Wir investieren als Gemeinde, das ist wichtig.“ Natürlich rufe er nicht dazu auf, Schulden zu machen. Aber: „Etwa sechs Millionen Euro hat Grevesmühlen als Rücklage bei den Banken liegen, dafür zahlen die Stadt und die Amtsgemeinden jedes Jahr 50 000 Euro Strafzinsen. Das ist doch Wahnsinn. Wir sorgen, indem wir Geld ausgeben, dafür, dass die reichen Gemeinden weniger Strafzinsen zahlen.“

20 000 Euro pro Jahr für den Sportverein

Da sei es doch, so Vitense, viel klüger, das Geld zu investieren. „Was nützt es denn, wenn eine kleine Gemeinde ein paar hundertausend Euro anspart und dafür Strafzinsen zahlt?“ Natürlich sei es auch das Ziel von Testorf-Steinfort, Schulden abzubauen. Nur brauche es dafür Zeit. Überdies können in Mecklenburg-Vorpommern auch ärmere Gemeinde durchaus gut über die Runden kommen. „Für finanzschwache Kommunen wie wir es sind, gibt es in der Regel finanzielle Unterstützung, trotz der Lage, in der wir uns befinden, investieren wir weiter und halten auch an freiwilligen Leistungen fest.“ Die jährlich 20 000 Euro, die Testorf-Steinfort in den örtlichen Sportverein stecke, seien gut angelegtes Geld. „An diesem Ende zu sparen, ist der völlig falsche Weg.“ Dass sein Dorf auf Zuschüsse des Landes angewiesen ist, hänge laut Vitense mit vielen Faktoren zusammen. „Tatsache ist, dass wir mit den normalen Einnahmen überhaupt nicht über die Runden kommen würden. Die Finanzierung der Kommunen funktioniert nicht.“

Einheitskasse sorgt für Liquidität der Gemeinden

Dass die Stadt Grevesmühlen als Verwaltungsgemeinschaft, zu der auch Testorf-Steinfort gehört, Strafzinsen zahlt, ist ein offenes Geheimnis. Im nächsten Finanzausschuss ist das Thema auf der Tagesordnung. Allerdings nicht in Höhe von 50 000 Euro wie Bürgermeister Lars Prahler erklärt. 2018 habe sich die Höhe der Zinsen auf rund 25 000 Euro belaufen, die anteilig von den Mitgliedern der Verwaltungsgemeinschaft zu zahlen gewesen sein. Denn die Stadt Grevesmühlen führe eine Einheitskasse, die nach dem Solidarprinzip funktioniere. So würden die Rechnungen von Testorf-Steinfort aus dieser Kasse beglichen. Aktuell, so Prahler, betragen der Bankbestand der Gemeinde 659 000 Euro – Saldo. Weil es eine Einheitskasse gibt, lebt Testorf-Steinfort praktisch von den Guthaben der übrigen Gemeinden. „Grundsätzlich ist nur etwaiger finanzieller Schaden durch entgangene Zinseinnahmen zu zahlen. Durch die geringe Verzinsung von kurzzeitigen Geldanlagen und erst recht seit Einführung der sog. Strafzinsen auf Guthaben ist der finanzielle Schaden als gering einzuschätzen.“ Den finanziellen Schaden schätzt der Chef der Verwaltungsgemeinschaft als gering ein. „Das grundsätzliche Problem ist, dass gegenüber den anderen Gemeinden kein vertragliches Verhältnis wie mit einer Bank besteht. Das heißt, die Gemeinde Testorf-Steinfort war trotz der nunmehr langen Inanspruchnahme bei anderen Gemeinden nicht aufgefordert, konkrete Pflichten zur Rückzahlung der entstandenen Schulden einzugehen. Anstatt dass diese Schulden beglichen wurden, wuchs der Kassenkreditbestand in der Vergangenheit vielmehr.“

Von Michael Prochnow