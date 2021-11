Grevesmühlen

Unterrichtsausfall wegen fehlender Lehrer und zusätzliche Belastungen durch gleichzeitigen Präsenz- und Online-Unterricht beklagen Schulen in immer mehr Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns. In Nordwestmecklenburg ist diese Entwicklung noch nicht angekommen. Die Schulleiterinnen und Schulleiter klopfen auf Holz, dass sich die Situation bei ihnen nicht auch noch verschärft.

Mehr Kinder mit Erkältungssymptomen

„Ja, bei den Kindern gibt es jetzt mehr Infekte“, sagt Martina Olbrisch, die Leiterin der „Grundschule am Ploggensee“ in Grevesmühlen. „Das liegt aber auch an der Regel, dass sie bei Erkältungssymptomen zu Hause bleiben sollen, wenn sie früher doch noch in die Schule geschickt worden wären.“ Martina Olbrisch spricht aktuell noch von „normalen Herbstausfällen“, wie sie auch vor der Corona-Pandemie vorkamen.

Lehrer wollen optimistisch bleiben

„Wir halten uns an alle Regeln mit Testen und Lüften, um so auch Ansteckungen mit Erkältungen zu verhindern“, sagt die Schulleiterin. Dass die Fenster jetzt auch wieder bei einstelligen Temperaturen alle 20 Minuten aufgerissen werden müssen, sei inzwischen Teil des Schulalltags geworden. „Dazu versuchen wir für die Kinder trotz allem weiter Optimismus zu verbreiten, ihnen einen schönen Unterricht zu bieten und sie auch immer wieder zu loben“, sagt Martina Olbrisch zum beginnenden zweiten Corona-Winter.

Auch im „Gymnasium am Tannenberg“ in Grevesmühlen gibt es bislang noch keine größeren Personalprobleme als im Herbst vor Corona. „Es ist ein klassischer November“, sagt Schulleiterin Andrea Großmann. „Wir haben nur Einzelfälle, was Quarantäne für Kontaktpersonen von Infizierten angeht“, sagt sie. Diese Schüler würden über die Online-Schulplattform und von ihren Mitschülern mit Unterrichtsmaterial versorgt. „Zum Glück hatten wir bislang keine größeren Gruppen, die vom Gesundheitsamt herausgenommen wurden“, sagt Andrea Großmann, die Schüler und Lehrer für den Umgang mit den Corona-Regeln lobt. „Wir haben CO2-Messgeräte, die auch die Schüler selber im Blick haben und Bescheid sagen, wenn wieder gelüftet werden muss. Das bringt auch keine Unruhe in den Unterricht“, sagt die Leiterin des Gymnasiums.

19 Lehrer und 327 Schüler mit Corona infiziert Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) und Bildungsministerium waren in der vergangenen Woche 327 Schülerinnen und Schüler und 19 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen mit dem Corona-Virus infiziert. Knapp 1 400 Kinder und Jugendliche aus allgemeinbildenden sowie 34 Schülerinnen und Schüler aus Berufsschulen bekommen Fernunterricht, weil sie unter Quarantäne stehen.

Die Regionale Schule in Klütz (oben links), die Grundschule am Ploggensee in Grevesmühlen (o. re.), die regionale Schule am Wasserturm in Grevesmühlen (u. li.) und das Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen (u.re.). Quelle: Malte Behnk, Juliane Schultz, Annett Meinke

Vorrangige Booster-Impfungen für Lehrer

An der „Regionalen Schule Klütz“ musste nach einem Corona-Fall eine Gruppe von Schülern separiert werden. „Sie haben jetzt in einem festen Raum Unterricht, ohne durch die Schule zu wandern“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Norbert Wagner. Er hofft, dass die Situation an seiner Schule sich nicht verschlechtert. Dazu hält er Impfauffrischungen für die Lehrkräfte für wichtig. „Die Booster-Impfung sollte Lehrern bevorzugt angeboten werden, vielleicht auch mit mobilen Teams an den Schulen“, sagt er. So könne Unterrichtsausfall verhindert werden. Den Vorschlag von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke), die vor ihrer politischen Karriere die Regionale Schule in Klütz leitete, jeder Schüler und Lehrer solle sich regelmäßig auf Corona testen, geimpft oder nicht, wird in der Bildungseinrichtung schon freiwillig umgesetzt.

Bislang fehlen wenige Schüler und Lehrer

Auch in der „Regionalen Schule am Wasserturm“ in Grevesmühlen machen schon jetzt immer mehr Geimpfte freiwillig einen Corona-Test. „Bislang haben wir keine Ausfälle durch Corona“, sagt Schulleiterin Brunhilde Hallmann zum Start in die kalte Jahreszeit. „Erkältungskrankheiten machen jetzt die Runde und dadurch fehlen Schüler und auch wenige Lehrer“, sagt sie.

Ein Stück Normalität trotz Corona

Mit Lüften, Maske tragen und den regelmäßigen Tests wird in den Schulen versucht, das Corona-Virus abzuhalten. Dass nach dem Unterricht viele Kinder wieder in den Bussen gemeinsam unterwegs sind und auch im Hort wieder Kontakt zueinander haben, erschwert diese Bemühungen allerdings. Zusätzlich wollen die Lehrerinnen und Lehrer den Kindern vor allem in der Grundschule mehr Normalität bieten. „Wir haben den Vorlesewettbewerb und die Matheolympiade durchgeführt, hatten das Präventionsteam der Polizei hier – normale Dinge, die seit Corona aber nicht mehr stattfinden konnten. So wollen wir wieder Angebote neben dem reinen Lernen schaffen“, sagt Dörthe Zimmermann, Leiterin der Grundschule im Ostseebad Boltenhagen.

Von Malte Behnk