Schulneubau in Schönberg: Finanzierung wird schwierig

Seit 8. Mai ist der Neubau einer Schule in Schönberg beschlossene Sache. Die damalige Stadtvertretung sprach sich knapp drei Wochen vor den Kommunalwahlen einstimmig dafür aus, das 1980 in der Dassower Straße errichtete Unterrichtsgebäude durch eine neue Schule zu ersetzen, in die dann alle Schüler der Regionalen Schule mit Grundschule gehen – auch diejenigen, die bisher in einem Gebäude in der Amtsstraße lernen. Jetzt zeigt sich: Den Neubau zu finanzieren, wird schwierig.

Die Amtsverwaltung Schönberger Land untersuchte nach einer Bitte des städtischen Bauausschusses, ob und wie Schönberg einen Kredit bekommen könnte, der Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro abdeckt. Das Ergebnis: „In der Größenordnung von 20 Millionen Euro käme wahrscheinlich nur noch eine Finanzierung über mehrere Banken in Betracht: teilweise über die KFW-Bank, Sparkasse und DKB.“ Die DKB hat im vorigen Jahr bereits die Ablösung eines Leasingvertrages finanziert, über den die Stadt Schönberg in den 90er Jahren die Sanierung der Schule in der Dassower Straße bezahlte. Nach Auskunft der Amtsverwaltung hat Schönberg bei der DKB jetzt nur noch einen offenen Kreditrahmen von maximal fünf Millionen Euro. Auch die Sparkasse könne einen Kredit nur in dieser begrenzten Höhe anbieten. Bei der KFW-Bank würden bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten ausgezahlt, also 10 Millionen Euro.

Reichen 20 Millionen Euro für den Neubau?

Unklar ist allerdings, ob 20 Millionen Euro für einen Neubau reichen, wenn auch Kosten miteingerechnet werden, die mit dem Projekt verbunden sind – der Bau einer neuen Zuwegung zum Beispiel. „Der Kostenrahmen war nur eine grobe Schätzung“, erläutert Christian Zwiebelmann (Kommunale Wählergemeinschaft Schönberg), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt und Ordnung. Er geht, wie auch andere Mitglieder des städtischen Ausschusses, davon aus, dass unter dem Strich mehr als 20 Millionen Euro zu zahlen sein werden. Deshalb einigte sich der Ausschuss darauf, dass zuerst die voraussichtlichen Gesamtkosten zu ermitteln sind. Sehr wichtig sei auch herauszubekommen, ob Schönberg Zuschüsse des Landes bekommen kann – und wenn ja auf welchem Weg. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Ausschusses auch dafür aus, einen Fachmann hinzuziehen, der sich bereits mit ähnlichen Projekten befasst hat. Christian Zwiebelmann hob hervor, dass der Schulneubau das größte Vorhaben der Stadt ist.

Hilfreiche Hinweise erhoffen sich Kommunalpolitiker in Schönberg von der Stadt Grevesmühlen. Sie plant einen großen „Schulcampus 2030“. Die Ideenfindung begann vor vier Jahren. Im ersten Bauabschnitt geht es darum, zusätzliche Räume an der Grundschule am Ploggensee und an der Regionalen Schule zu schaffen. In den weiteren Schritten soll ein gemeinsames großes Gebäude errichtet werden. Grevesmühlen kann im ersten Abschnitt rund neun Millionen Euro investieren. Der Stadt liegt bereits die Zusage für Fördergelder in Höhe von 6,7 Millionen vor.

Hoffnung auf hilfreiche Hinweise aus Grevesmühlen

Das Schönberger Ausschussmitglied Jörn Callies ( SPD) begrüßt den Hinweis der Kommunalaufsicht, dass es vielleicht hilfreich wäre, sich mit Grevesmühlen in Verbindung zu setzen, um Informationen auszutauschen. Callies sagt: „Das sollten wir schnellstmöglich machen.“

Die Genehmigung eines Kredits für den Schulneubau in Schönberg kann die Kommunalaufsicht nach Einschätzung der Amtsverwaltung wohl nicht ablehnen – vorausgesetzt, die Stadt kann mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zweifelsfrei darlegen, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die 39 Jahre alte Schule zu sanieren und instandzuhalten.

Verwaltung legt Tilgungspläne vor

Der Finanzausschuss der Stadtvertretung befasst sich am Donnerstag, dem 5. Dezember, mit der Finanzierung des Schulneubaus. Die Amtsverwaltung Schönberger Land legt ihm Tilgungspläne mit zehnjähriger und zwanzigjähriger Zinsbindung vor.

Wie berichtet, hat die Schönberger Stadtvertretung nicht nur einen Neubau der Schule beschlossen. Am 21. März stimmte eine Mehrheit für eine brandschutztechnische Sanierung des 39 Jahre alten Baus. Darüber berät der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Umwelt und Ordnung am 3. Dezember. Die Öffentlichkeit ist dabei ausgeschlossen.

