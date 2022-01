Grevesmühlen

Seit dem 3. Januar haben die Grundschule „Fritz Reuter“ und die Grundschule „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen Unterstützung durch zwei Schulsozialarbeiterinnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind Jana Tebelmann und Meike Schmidt jetzt die Ansprechpartnerinnen für über 500 Grundschüler in den beiden Einrichtungen. „Wir sind froh, dass wir in dieser gerade für Kinder schwierigen Zeit der Pandemie zwei neue Kolleginnen gewinnen konnten, die für die großen und kleinen Probleme der Jungen, Mädchen und Eltern ein Ohr haben“, sagt Bürgermeister Lars Prahler.

Drei Schulsozialarbeiterinnen im Einsatz

Die zwei neuen Stellen für die Schulsozialarbeit werden mit Mitteln des Bundes und des Landes aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ und des Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Schulsozialarbeiterin an der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ ist seit 2008 Doris Lobatz.

Wie wichtig die Arbeit neben dem Unterricht im Klassenraum gerade jetzt ist, das zeigen die Erfahrungen der Sozialarbeiter aus den vergangenen Monaten. Unter anderem hatte der wochenlange Lockdown im ersten Abschnitt der Pandemie mit Homeschooling und vielen anderen Versuchen, den Unterricht über die Distanz aufrecht zu erhalten, gezeigt, dass es in einigen Familien Probleme gibt. Denn nicht alle Eltern haben die Zeit, um sich ausreichend um den Nachwuchs zu kümmern.

Mobbing per Handy ist immer ein Thema

Doris Lobatz, die viele Jahre das Jugendzentrum in Grevesmühlen geleitet hat und seit 2008 die Schulsozialarbeit an der Regionalschule „Am Wasserturm“ leistet, kennt die Probleme der Jungen und Mädchen. Mit ihrer offener Art kommt sie bei den Schülern an, die Kinder und Jugendlichen wissen, dass sie sich ihr anvertrauen können, dass sie bei der Suche nach Lösungen helfen kann. In einem Interview zu ihrer Arbeit an der Schule hatte sie vor einiger Zeit unter anderem über das Thema Mobbing per Smartphone berichtet. „Früher standen sich die Kinder gegenüber und haben sich die Meinung gesagt. Heute passiert das deutlich hemmungsloser übers Handy“, erklärte sie damals. In Aussprachen hätten die Schüler später angegeben, es gar nicht so gemeint zu haben.

Dennoch sitzt der Stachel tief, wochenlang leiden die Betroffenen unter diesen Attacken. So gab es vor Jahren eine Schülerin, die sich selbst verletzte und sogar einen Suizidversuch unternahm, nachdem sie ständig beleidigt wurde und Lügen über sie verbreitet worden waren.

Ein zweites Problem, mit dem die Schulsozialarbeiter immer mehr zu tun haben, sind die teilweise extremen Inhalte der Videos, die in Chatgruppen unter den Schülern ausgetauscht werden. Was als Spaß beginnt, sorgt bei jüngeren Schülern durchaus für Probleme, wenn sie die Bedeutung der Videos – die Spanne reicht von Pornos bis zu Gewalt – nicht einordnen können. Dass es durchaus strafbar ist, solche Inhalte zu teilen, vor allem unter Jugendlichen, wissen die Betroffenen oft nicht einmal.

Deshalb setzt die Regionalschule auf das Thema Aufklärung, so gab es mehrere Webinare zu dem Thema, die sich vor allem an die Eltern richten. Denn oftmals wissen die Mütter und Väter nicht, was der Nachwuchs mit dem Smartphone alles anstellt. Nur die einschlägigen Seiten zu sperren, reicht längst nicht mehr aus. Vielmehr, so der Appell der Schulsozialarbeiter, müssten die Eltern regelmäßig mit ihren Kindern über die Nutzung des Telefons sprechen. Sowohl was die Dauer als auch die Inhalte betreffe.

Von Michael Prochnow