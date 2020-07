Schulstart im Schönberger Land: So soll es laufen

Schönberg/Dassow

Nach den Sommerferien gehen alle Schulen im Schönberger Land einen großen Schritt in Richtung Normalität. „Es wird definitiv mit Präsenzunterricht losgehen“, kündigt Sabine Kurda, Leiterin der Regionalen Schule mit Grundschule Dassow, an. Dort kann es aber trotz der Lockerungen noch nicht so viel Präsenzunterricht geben wie vor der Corona-Zeit. Wenn nötig, wird auch das Internet für den Unterricht genutzt.

„Es wird definitiv mit Präsenzunterricht losgehen“, sagt Sabine Kurda, Schulleiterin in Dassow Quelle: Frauke Smidt

So macht es auch die Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf. „Wir haben überwiegend Präsenzunterricht“, sagt Schulleiter Henning Klöpfel. Distanzunterricht gebe es unter anderem in Religion. Alle Fächer würden wie im Erlass des Bildungsministeriums unterrichtet. In der Grundschule geschieht das hauptsächlich durch den Klassenleiter je vier Stunden pro Tag und fünf Stunden pro Woche, in der Regionalen Schule fünf Stunden pro Tag. Lehrer arbeiten jeweils nur in einem bestimmten „Team“, das sich aus zwei Klassenstufen zusammensetzt – beispielsweise drei und vier, oder auch sieben und acht.

Auch wird es nach Henning Klöpfels Auskunft versetzte Pausenzeiten und -aufenthaltsorte sowie versetzte Essenszeiten geben. Eine Maskenpflicht wird zwar in den Schulbussen bestehen, jedoch nicht in den Schulen in Herrnburg und Wahrsow. „Es besteht aber die Möglichkeit für den, der möchte“, erläutert Henning Klöpfel. Nach seiner Auskunft werden drei erste Klassen mit insgesamt 71 Kindern eingeschult. Dann gehen in Herrnburg und Wahrsow 500 Mädchen und Jungen zur Schule.

Distanzunterricht in einigen Fächern

Die Regionale Schule mit Grundschule Schönberg startet ebenfalls wieder mit Präsenzunterricht. Nach Auskunft der Leiterin Sabine Hoffmann wird es allerdings auch dort in einigen Fächern Distanzunterricht über das Internet geben. 42 Kinder werden eingeschult. Dann besuchen insgesamt 455 Schüler die Klassen eins bis zehn.

Die Regionale Schule mit Grundschule Dassow erwartet 38 Abc-Schützen. Sie werden in zwei Klassen unterrichtet. Insgesamt besuchen ab dem neuen Schuljahr 416 Kinder und Jugendliche den Unterricht in Dassow und – in den Klassen fünf und sechs – auch am Schulstandort Selmsdorf.

„Nur in Einzelfällen wird es Distanzunterricht geben“, sagt Maik Pegel, Leiter des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Deutlich entspannter als vor den Sommerferien ist die Lage in der dortigen Grundschule. Die Leiterin Mandy Voß kündigt an: „Wir können normal starten. Wir bekommen alles im Präsenzunterricht hin.“ Das bedeutet: Die Kinder lernen komplett in ihrer Schule – unter Beachtung der Hygienestimmungen. Die Schule in Selmsdorf kann voraussichtlich ab der zweiten Woche sogar wieder einige Halbtagsschulangebote machen, erläutert Mandy Voß. Eine Besonderheit: Die Grundschüler nutzen den Pausenhof hinter der Schule, die Schüler der Klassen fünf und sechs gehen auf den Pausenhof an der Vorderseite. Damit vermeidet auch die Schule in Selmsdorf, dass sich die unterschiedlich alten Gruppen begegnen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung müssen die Kinder nicht tragen.

Fortschritte im Gymnasium

Die Lehrer in Selmsdorf erwarten 40 Mädchen und Jungen zur Einschulung. Dann besuchen insgesamt 145 Kinder die Grundschule im Ort. Die Klassen fünf und sechs sind Teil der Regionalen Schule mit Grundschule Dassow.

Fortschritte auch im Ernst-Barlach-Gymnasium in Schönberg: Es bietet seinen Schülern ab Beginn des neuen Unterrichtsjahres vorwiegend Präsenzunterricht. Nach Auskunft des Schulleiters Maik Pegel wird nur in Einzelfällen sogenannter Distanzunterricht über das Internet erteilt.

Vier siebente Klassen gehen an den Start

Im Gymnasium in Schönberg gehen am kommenden Montag vier siebente Klassen an den Start. Insgesamt werden dann 532 Mädchen und Jungen die Klassen sieben bis zwölf besuchen.

Wie in anderen Schulen, gibt es ab Montag auch in der Evangelischen Inklusiven Schule „An der Maurine“ „definierte Lerngruppen“, die zu anderen möglichst wenig Kontakt haben. Dort sind es zum einen die Klassen eins bis vier und zum anderen die Klassen fünf und sechs.

Der Pausenhof der Schule „An der Maurine“ in Schönberg ist groß genug für mehrere Lerngruppen. Quelle: Jürgen Lenz

Sie können auch die Pausen getrennt voneinander verbringen. „Der Schulhof ist groß genug dafür“, sagt Jonas Möller, Leiter der Schule in der Trägerschaft des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg. Auch dort ist ab Montag Präsenzunterricht angesagt. Die Schüler müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Jonas Möller erläutert jedoch: „Es ist freiwillig möglich.“ 32 Kinder werden eingeschult. Dann besuchen 205 Mädchen und Jungen die Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“.

