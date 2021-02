Schulstart in MV: Eltern und Lehrer kritisieren fehlende Konzepte

Grevesmühlen/Upahl

Kommt der Schulstart zu früh? Wenn am Mittwoch die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen und zumindest die ersten bis sechsten Klassen wieder zum Unterricht gehen können, dann freuen sich vor allem die Schüler darauf, ihre Freunde und Klassenkameraden zu treffen. Doch Eltern und Lehrer treibt die Sorge um, dass auch wenn es noch keine Präsenzpflicht gibt, der Unterricht in dieser Form zu viele Risiken birgt.

„Ich freue mich, dass die Schule wieder losgeht“, sagt Katharina Faasch aus Upahl, deren Kinder die Regionale Schule und das Gymnasium in Grevesmühlen besuchen. „Aber ich habe Angst, dass es so, wie es geplant ist, nicht funktioniert.“ Denn anstatt Wechselunterricht anzubieten und in den Klassen für mehr Platz zu sorgen, entscheiden ab Mittwoch die Eltern darüber, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder nicht. „Die Lehrer befürchten, dass mindestens 80 Prozent der Schüler kommen werden. Und dann wird es nicht nur richtig voll in den Klassenräumen, sondern auch gefährlich“, sagt Katharina Faasch.

Sorge um die Gesundheit der Kinder und Lehrer

Und sie ist nicht die einzige, die diese Sorgen umtreibt. „Ich habe mit Eltern und Lehrern gesprochen, die ebenfalls nicht verstehen können, warum in Mecklenburg-Vorpommern nicht reagiert wurde.“ Wenn schon keine Filter in den Schulen installiert worden sind, dann hätte doch wenigstens Wechselunterricht angeboten werden können, damit die Abstände in den Schule gewahrt blieben. „Aber so machen wir einfach weiter und hoffen, dass nichts passiert.“ Auch Pädagogen treibt diese Sorge um. „Aber sie trauen sich nicht, öffentlich Kritik zu üben.“ Sie habe mit einem Leher der Regionalschule aus Grevesmühlen gesprochen, der die aktuelle Regelung für ungerecht hält. Denn jene Kinder, deren Eltern entscheiden, sie nicht in den Unterricht zu schicken, seien eindeutig benachteiligt. „Es ist für die Lehrer nicht möglich, im Distanzunterricht die Schüler in vernünftigem Umfang zu betreuen.“

Schwerin setzt auf Stufenplan

Die Schweriner Landesregierung setzt derweil auf einen Stufenplan, der sich nach dem jeweiligen Inzidenzwert richtet. Und das sind die Regeln: Liegt die 7-Tage-Inzidenz seit mindestens 10 Tagen unter 50, dann gilt Präsenzunterricht in der Grundschule sowie in den in den Klassenstufen 5 und 6 und in den Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen und der Berufsschule. Für die Klassenstufen der weiterführenden Schulen ab Klasse 7 startet der Unterricht in Präsenz unter Einhaltung des Mindestabstandes am 8. März. In der Regel sind dafür die Lerngruppen zu teilen, sogenannter Wechselunterricht, heißt es aus dem Ministerium.

Distanzunterricht ab Klassenstufe 7

Liegt die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 150 wie derzeit in Nordwestmecklenburg und damit auch in Grevesmühlen, dann ist die Präsenzpflicht aufgehoben. Die Schulen sind jedoch für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 6 geöffnet, die nicht zu Hause betreut werden. Lehrkräfte sind vor Ort. Kinder, die zu Hause betreut werden, erhalten Aufgabenpakete. Ab der Klassenstufe 7 gilt Distanzunterricht.

Von Michael Prochnow