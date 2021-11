Schwangerschaftsberatung in Grevesmühlen: „Wir haben häufiger Auszubildende“

Grevesmühlen

Die junge Frau hat gerade erst ihre Ausbildung begonnen, da wird sie schwanger. Ungewollt. Was nun? Die Welt der Frau, Anfang 20, steht Kopf. „Soll ich das Kind bekommen oder nicht?“, fragt sie. Sie wendet sich an die Schwangerschaftsberatungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Grevesmühlen – so wie viele andere Frauen in Nordwestmecklenburg auch.

Hier kümmern sich Maike Frey, Doreen Martin und Annette Broose um Frauen, die dringend Rat suchen. Die drei Mitarbeiterinnen betreiben Schwangerschaftsberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung und Präventionsarbeit. Maike Frey betont: „Wir beraten ergebnisoffenen und drängen die Frauen zu nichts.“ Letztlich entscheidet die Schwangere selbst, niemand sonst.

So hat es die Frau Anfang 20 gemacht, deren Namen wegen des Datenschutzes nicht öffentlich gemacht werden soll. Die Beraterinnen unterliegen der Schweigepflicht, damit sich die Ratsuchenden in allen schwierigen Fragen an sie wenden können.

Schwangere entscheidet sich nach langem Hin und Her fürs Kind

Die junge Frau hat nach langem Hin und Her entschieden: „Ich will mein Kind austragen.“ Jetzt ist das Baby da. Die Mutter hat ein Foto an Maike Frey geschickt. Die Diplompsychologin freut sich über die persönliche Geste.

Maike Frey berichtet: „Wir haben häufiger Auszubildende.“ Die Frau Anfang 20 entschied nach der Beratung, ihre Lehre zu unterbrechen. Sie geht erst einmal in Elternzeit. Maike Frey hat die junge Frau beim Suchen einer Wohnung begleitet – mit Erfolg.

Stiftung greift Müttern unter die Arme

Doch woher das Geld für die Babyerstausstattung nehmen? Stiftungsgelder können helfen. Die Beratungsstelle in Grevesmühlen hat der Schwangeren geholfen, einen Antrag zu stellen. „Zum Glück hat sie Unterstützung von ihrem Freund und den Eltern“, sagt Maike Frey. Sie hat die junge Frau über das Elterngeld informiert. „Der Antrag ist sehr umfangreich“, erklärt ihre Kollegin Doreen Martin.

Sehr umfangreich sind auch die Aufgaben, die die Mitarbeiterinnen des DRK übernehmen. Sie geben Tipps, wie sich Beruf und Familie vereinbaren lassen, beraten über Mutterschutz, Elterngeld, Elternzeit und die Kinderbetreuung in der Region. Mit manchen Schwangeren sprechen sie über Sorgerecht, Unterhalt, Umgangsrecht und die Vaterschaftsanerkennung. Sie helfen auch, Gelder der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ zu beantragen. Ebenso beraten sie Frauen, die ein Kind verloren haben, helfen bei Abschied und Trauer.

Häufig sind die Partner bei Beratungsgesprächen dabei

Doreen Martin berichtet: „In vielen Fällen sind die Partner bei Beratungsgesprächen dabei.“ Willkommen sind alle Menschen, die sich über Schwangerschaft, Familienplanung und Sexualaufklärung informieren wollen.

Wenn eine Frau erwägt, die Schwangerschaft abzubrechen, bieten die Mitarbeiterinnen die gesetzlich vorgeschriebene Beratung mit Beratungsschein – und zwar ergebnisoffen, wertneutral und auf Wunsch der Schwangeren anonym. Das gilt auch, wenn klar ist, dass das Kind behindert sein wird – oder nicht lebensfähig.

Doreen Martin hält einen „Babysimulator“ in ihren Armen. Quelle: Annett Meinke

Doreen Martin sagt: „Die Lebensumstände der Frauen, die zu uns kommen, sind sehr unterschiedlich.“ In jedem Fall ist die Beratung beim DRK kostenlos. Die Öffnungszeiten in der August-Bebel-Straße 18: montags und donnerstags 8.30 bis 15.30 Uhr, dienstags 8.30 bis 17 Uhr und freitags 8.30 bis 12.30 Uhr. Andere Zeiten sind möglich nach Absprache unter der Telefonnummer 038 81 / 75 878 37 oder 038 81 / 75 878 38.

Babysimulator für Frauen und Männer

In Schulen und Jugendclubs machen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle sexualpädagogische Gruppenarbeit. Sie sprechen über erste Liebe, Verhütung, Rollenbilder, sexuell übertragbare Krankheiten. Mit dem Projekt „Babybedenkzeit“ bieten sie Jugendlichen die Chance, mehrere Tage mit einem Babysimulator ein Elternpraktikum zu machen. „Auch Jungs machen Babybedenkzeit“, sagt Doreen Martin.

Neulich hatten die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle besonders viele Besucher. Der Anlass: ein Empfang zum Jubiläum „30 Jahre DRK-Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle in Grevesmühlen.“

Von Jürgen Lenz