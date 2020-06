„Schwarzfahren ist meine Religion“: Bahnsteig Schönberg beschmiert

Schönberg

Unbekannte Täter haben den Boden des Bahnsteiges Schönberg ( Landkreis Nordwestmecklenburg) sowie die Rückseite des Fahrplanaushangs mit verschiedenen Schriftzügen in den Farben weiß und blau beschmiert. Der Polizei zufolge wurden unter anderem auf den Boden der Schriftzug „Schwarzfahren ist meine Religion“ angebracht.

Dieses stellte eine Streife des Bundespolizeireviers Wismar am vergangenen Freitag um 23.30 Uhr fest. Insgesamt wurden etwa zehn Quadratmeter beschmiert. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer auffällige Personen in zeitlicher Nähe am Bahnhof Schönberg oder in unmittelbarer Nähe beobachtet oder sonstige Hinweise zur Tag geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

