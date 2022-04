Grevesmühlen

Der Terminkalender füllt sich: Am 27. April sollen auch in Mecklenburg-Vorpommern weitere Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. Und dementsprechend planen die Veranstalter die nächsten Wochen. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren fast alle Events ausfallen mussten, geht es nun wieder richtig los. Hier einige Höhepunkte für die nächsten Wochen in und um Grevesmühlen:

– Straßenfest in der Kirchstraße in Grevesmühlen: Zum ersten Mal gibt es die Veranstaltung, die Kulturbanausen zusammen mit Thomas Krohn und der Band Gleis 4 auf die Beine stellen. Am Sonnabend, 30. April, ab 17 Uhr geht es los an der alten Wasserpumpe. Es gibt Livemusik, Bier vom Fass und eine Grillstation.

– ISEK: Intergriertes Stadtentwicklungskonzept steht für Ideen und Vorschläge der Grevesmühlener Einwohner für eine künftige Entwicklung. Dazu lädt die Stadt zu einer Online-Konferenz ein am Donnerstag, 28. April. Von 18 Uhr bis 19.15 Uhr können Interessierte zuhören oder sich aktiv beteiligen. Den Link zur Konferenz finden Sie auf der Internetseite der Stadt Grevesmühlen.

– Schweineparty in Bonnhagen: Endlich geht es wieder rund auf dem Dorf. Die Kultfete, die vor einem Vierteljahrhundert als Geburtstagsfete begann war in den vergangenen Jahren der Geheimtipp schlechthin. Und zwar am Sonnabend, 21. Mai, ab 19 Uhr. Es gibt auch wieder einen Bus-Shuttle ab Grevesmühlen mit der Firma Krohn. Ab 18.30 Uhr fährt der Partybus nach Bonnhagen. DJ Cornell Weck legt unter anderem auf.

– Großes Straßenfest am Langen Steinschlag: Am 15. Mai gibt es von 10 bis 16 Uhr jede Menge Spaß und Unterhaltung samt Flohmarkt und Rundflügen mit dem Hubschrauber. Die bietet übrigens die Feuerwehr an, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehe feiert. Wer noch Tickets für die Flüge buchen möchte, kann dies bei Nico Voigt unter 0152/57066337 tun.

– Das Grevesmühlener Stadtfest findet in diesem Jahr vom 23. bis zum 26. Juni statt, die Premiere des Piraten Open Air gibt es am 24. Juni. Im Rahmen des Stadtfestes sollen auf der Veranstaltung am Sonnabend, 25. Juni, insgesamt drei Bühnen in der Innenstadt aufgebaut werden. So vor dem ehemaligen Markant, auf dem Markt und in der August-Bebel-Srtaße. Die Organisatoren versprechen sich davon mehr Vielfalt beim Programm und Bewegung im Stadtzentrum.

Von Michael Prochnow