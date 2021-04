Zurow

Ein schwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend hat einen Stau auf der A 20 in Nordwestmecklenburg verursacht. Gegen 17.20 Uhr war ein Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Zurow und Neukloster verunglückt. Nach Polizeiangaben war der 36 Jahre alte Fahrer aufgrund von Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Sattelzug umgekippt, dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Zum Einsatz kamen weiter die Autobahnmeisterei Upahl und die Freiwilligen Feuerwehren Neukloster und Glasin. Diese übernahmen die Sicherung und Reinigung der Unfallstelle. Die Bergungsarbeiten dauern auch am Mittwoch noch an, es kommt weiterhin zu Behinderungen in diesem Abschnitt.

Von Michael Prochnow