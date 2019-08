Schönberg

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen gegen 15.25 Uhr auf der B104 auf der dortigen Autobahnbrücke an der Abfahrt Schönberg. Die beiden beteiligten Fahrzeuge fuhren auf der Bundesstraße in entgegengesetzte Richtungen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 52-jährige Fahrzeugführer mit seinem Hyundai in den Gegenverkehr. Dabei stieß er frontal mit dem Ford einer 57-Jährigen zusammen. Beide Fahrer trugen schwere Verletzungen davon und mussten von Kameraden der freiwillige Feuerwehr aus ihren Autos befreit werden.

Die B104 musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden – aufgrund eines Rückstaus ebenso die Autobahnabfahrt Schönberg.

Von OZ