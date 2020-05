Schwerin schreibt Fläche für Wassersportzentrum aus

Schwerin

Das könnte auch für Wismarer und Nordwestmecklenburger von Interesse sein. Die Stadt Schwerin schreibt ein attraktives Wassergrundstück in der Güstrower Straße aus. Bewerbungen sind bis zum 15. Juli 2020 möglich.

Die Landeshauptstadt beabsichtigt, ein Grundstück in der Güstrower Straße an einen oder mehrere Investoren mit Erbbaurecht zu verpachten. Die 24 000 Quadratmeter große Fläche liegt zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, direkt am Wasser. Der Standort am Ziegelsee – Nahe der B 104 zum Paulsdamm – soll für ein Dienstleistungszentrum mit Wassersport-, Tourismus- und Freizeiteinrichtungen entwickelt werden. Auch gewerbliche Ferienwohnungen sind erlaubt, so eine Sprecherin der Verwaltung.

Jährlicher Erbbauzins

Gefordert wird seitens der Stadt, dass eine Wassertankstelle errichtet und betrieben wird. Die Bewerber müssen neben dem Angebot ein Sanierungs-, Bau- und Nutzungskonzept mit einer detaillierten Beschreibung und Finanzierung vorlegen. Der jährliche Erbbauzins beträgt 2,80 Euro/Quadratmeter. Interessenbekundungen können bis zum 15. Juli an das Zentrale Gebäudemanagement der Landeshauptstadt abgegeben werden. Es werde Wert gelegt auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Fläche vom Land erworben

Baudezernent Bernd Nottebaum: „Dies ist eines der letzten Grundstücke in exponierter Lage. Schwerin konnte die Fläche vor einigen Monaten vom Land erwerben. Mit der Ausschreibung soll ein städtebaulicher Missstand beseitigt werden. Ich verspreche mir von dem neuen Wassersportzentrum, dass die Stadt noch attraktiver für Wassersportler und Touristen wird.“

Der Baudezernent zeigte sich zuversichtlich, dass sich viele Interessenten um diesen attraktiven Standort bewerben. Doch bevor es so weit ist, muss nach der Interessenbekundung noch die Kommunalpolitik der Vergabe und dem Konzept zustimmen. In Abhängigkeit vom Konzept muss auch entschieden werden, ob die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich ist.

