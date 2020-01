Grevesmühlen

Mindestens einmal im Monat müssen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen als sogenannte „Tragehilfe“ ausrücken. Wenn die Besatzungen der Rettungswagen nicht allein in der Lage sind, die übergewichtigen Patienten zu transportieren, dann wird die Feuerwehr gerufen. „15 bis 20 Mal im kommt das vor“, sagt Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow. Der letzte Einsatz ist erst wenige Wochen her. Ein Mann musste aus seiner Wohnung im Ploggenseering geholt werden. „Am Ende

Feuerwehr Steve Klemkow Quelle: GVM

haben wir mit acht Mann den Patienten mit einem Tragetuch in den Rettungswagen gebracht“, erinnert sich der Wehrführer. „Ich weiß noch, dass wir ihn sitzend transportieren mussten, er war so schwer, dass er nicht liegen durfte, weil er sonst nicht atmen kann.“ Rettungseinsätze sind für Steve Klemkow und seine Leute zwar Routine, doch diese Transporte werfen Fragen auf. „Diese Menschen sitzen allein in ihren Wohnungen, können sich kaum bewegen. Natürlich fragt man sich, ob das sein muss“, so der erfahrene Wehrführer. Dass sie den Rettungsdienst unterstützen, das gibt es seit Jahrzehnten. Diese Art der Tagehilfe allerdings hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. „Früher waren wir gefühlt vielleicht einmal im Jahr zu solchen Einsätzen unterwegs, heute fast jeden Monat.“

Von Michael Prochnow