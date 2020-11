Grevesmühlen

Heute Nacht rollt der erste von mehreren Schwertransporten über die A 20 und Grevesmühlen nach Santow. Hintergrund ist der Bau der ersten von zwei Windrädern nördlich des Grevesmühlener Ortsteils Santow. Ab 22 Uhr werden heute die Teile des Turms transportiert, Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Die Teile für den Kran sollen voraussichtlich Mittwochnacht kommen. Der Kran wird auf regulären Tiefladern transportiert. Für die Schwertransporte mit Überlänge wurde sowohl die Kreuzung am Penny-Markt als auch die Kreuzung an der Klützer Straße und die Zufahrt von der Klützer Landstraße zum Feld zwischen der ehemaligen Radarstation und dem Grevesmühlener Ortsteil präpariert. Die Teile werden von der A 20 über den Grünen Weg, die Bundesstraße in Richtung Klütz gefahren. Für die Dauer des Transportes sind die Straßen für den öffentlichen Verkehr weitgehend gesperrt.

Die vorläufigen Daten für die Transporte, die gegen 22 Uhr starten werden, haben die Stadtwerke jetzt bekannt gegeben. Drei Turmteile sollen Dienstagnacht (3. zum 4. November) kommen, Mittwochnacht das Maschinenhaus sowie weitere Teile der Naben. In der Nacht vom 9. zum 10. November dann weitere drei Turmteile. Mittwoch, 11. November, werden dann die drei Rotorblätter angeliefert.

Von Michael Prochnow