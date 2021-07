Auch weil wegen der Corona-Pandemie Schwimmunterricht in Schulen ausgefallen ist, gibt es großen Andrang auf die Schwimmkurse im Freibad am Ploggensee in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg). Zehn Kurse mit jeweils etwa 20 Kindern sind voll. Auch ein Kurs für Erwachsene wird angeboten.

Schwimmkurse in Grevesmühlens Freibad: So läuft das Training ab

