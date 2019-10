Rostock

So abgefahren kann Sauna sein: Mit ihrem mobilen Schwitzfass bieten Enrico Dinse (35) und Tom Goedicke (33) ein Erlebnis, auf das Wellnessfans ganz heiß sind. Ob am Warnowufer mit Blick auf Rostocks Stadtsilhouette oder im heimischen Garten, mitten in der City oder komplett ab vom Schuss – wo immer sich je...