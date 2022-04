Sechs Jahre Haft für Missbrauch eines Mädchens aus Schönberg: „Bereut er seine Taten tatsächlich?“

Schönberg/Schwerin

Es ist der 26. Februar 2021, ein Sonnabend auf einem Dorf in Nordwestmecklenburg kurz vor der Grenze zu Schleswig-Holstein. 20.22 Uhr zeigt die Uhr, es ist ungewöhnlich warm für die Jahreszeit, Frühlingswetter im Winter. Dann klingelt die Polizei an der Tür von Michael E. Mehrere Beamte stehen vor dem Eigenheim, in dem der heute 47-Jährige mit seiner Lebensgefährtin und der achtjährigen Tochter lebt.

Michael E., so beschreibt es eine Polizeibeamtin später, habe sich kooperativ gezeigt nachdem sie ihm erklärt hatten, weshalb sie hier seien. Er stehe im Verdacht kinderpornografische Dateien zu besitzen. Sie würden das Haus durchsuchen. Das sei, so der 47-Jährige, nicht nötig, er habe alles vernichtet. Die Vorwürfe streitet er nicht ab. Er wirkt ruhig und gefasst. So, als habe er die Polizei erwartet.

Rangelei bei der Durchsuchung

Die Polizisten machen sich dennoch auf die Suche – und werden fündig. Unter anderem entdeckt eine Polizistin zwei versteckte Mobiltelefone in einem Kleiderschrank. Das ist der Moment, in dem E. seine Fassung verliert. Er stürzt sich auf die Polizistin und versucht, die Telefone in der Toilette herunterzuspülen. Ein weiterer Beamter greift sein, fixiert zusammen mit der Kollegin den Familienvater und sichert die Beweise. Am Ende finden sie Tausende Fotos und etliche Videos. Michael E. wird abgeführt, landet in der Untersuchungshaft in der JVA Waldeck. Noch ahnt niemand, wie schwerwiegend der Fall tatsächlich ist.

20 000 Euro für das Opfer

Anfang Januar 2022 beginnt der Prozess in Schwerin. Ursprünglich landete im Sommer 2021 der Fall vor dem Schöffengericht in Wismar, doch im Rahmen der Ermittlungen kamen immer mehr Taten ans Licht. Das Schöffengericht behandelt Straftaten, deren Strafmaß vier Jahre nicht übersteigt. Doch die Staatsanwältin, die die Videos und Fotos sichtet, kommt zu dem Schluss, dass es hier um Fälle geht, die so schwerwiegend sind, dass das Landgericht zuständig ist. Bis zu 15 Jahre lautet das Strafmaß auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Und darum geht es inzwischen.

Staatsanwalt fordert sechseinhalb Jahre

Nach einem halben Dutzend Verhandlungstagen endet das Verfahren mit dem Urteil am Freitag. Insgesamt sechs Jahre muss der 47-Jährige ins Gefängnis, die Staatsanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre gefordert, die Verteidigung hatte keinen konkreten Antrag gestellt. Aber darauf verwiesen, dass der Angeklagte sein Leben lang stigmatisiert sei durch die öffentliche Berichterstattung.

Bereits im Vorfeld hatten sich die Beteiligten im Rahmen einer Verständigung darauf geeinigt, dass das Strafmaß zwischen fünf Jahren und drei Monaten und sieben Jahre liegen würde. Gründe dafür waren zum einen das Geständnis des Angeklagten, und die Zahlung von 20 000 Euro an das Opfer, die bereits erfolgt sind.

Häufchen Elend auf der Anklagebank

Der Oberstaatsanwalt Jörg Seifert spricht in seinem Plädoyer von einem Häufchen Elend, das da auf der Anklagebank vor ihm sitze. „Und für mich stellt sich hier die Frage: Bereut er seine Taten tatsächlich, oder bereut er nur, in diese Situation gekommen zu sein?“ E. hatte im Verfahren davon berichtet, dass er von Mithäftlingen bedroht und gedemütigt worden sei, nachdem bekannt geworden war, weshalb er in U-Haft sitze. Auch Übergriffe soll es gegeben haben.

So ausführlich er seine Probleme schildert, die er in der Haft hat, so wortkarg gibt er sich bei vielen anderen Fragen. Zu seiner Sexualität gibt er keine Auskunft, die Fragen der Gutachterin bleiben unbeantwortet. Erklärungen lässt er über seinen Anwalt verlesen. Das Schlusswort nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Nebenklage und seines Rechtsanwaltes, das Angeklagte in der Regel nutzen, um sich bei den Opfern zu entschuldigen und Reue zu zeigen, dauert nur wenige Sekunden. Er entschuldige sich bei allen Beteiligten, sagt er. Und fügt leise hinzu: „Das war ein Wegweiser, den ich nutzen werde.“ Kein Wort an das Opfer oder zu seinen Taten.

Hemmschwelle sank immer weiter

Dabei gebe es einiges zu sagen. Er hatte, das wurde in der Verhandlung deutlich, die beste Freundin seiner Tochter zwischen dem Sommer 2019 und Februar 2021, dem Tag seiner Festnahme, immer wieder missbraucht. Er hatte sich das Vertrauen des damals sieben Jahre alten Mädchens erschlichen. Während es zu Beginn nur um Fotos des nackten Kindes ging, sank die Hemmschwelle immer weiter. Spielerisch überzeugte er das Mädchen, ihn sexuell zu stimulieren und zu befriedigen. Mehrfach kam es zum Geschlechtsverkehr. Er filmte die Taten mit dem Handy.

Dem Mädchen schenkte er nicht nur ein Smartphone und ließ sie auf dem Tablet spielen, auch Geld gab er dem Opfer für die sexuellen Gefälligkeiten, die sich im Auto und im Haus des Täters ereigneten. Auf den Videos wird deutlich, dass dem Kind nicht ansatzweise bewusst ist, worum es bei den Handlungen geht.

Zufall überführte den Täter

Dass er auffliegt, ist einem Zufall zu verdanken. Im Februar 2021, wenige Tage vor der Festnahme, findet die Lebensgefährtin und Mutter der gemeinsamen Tochter, einen USB-Stick, der im Fernseher der Familie steckt. Was sie sieht, als sie das Gerät anschaltet, kann sie kaum glauben. Darauf ist Michael E. beim Sex mit der Freundin der Tochter zu sehen. Die Frau ist völlig schockiert, vertraut sich einer Freundin an, die schließlich die Polizei informiert. Unmittelbar darauf kommt es zur Festnahme.

Von Michael Prochnow