Sechs Leute sagen Tschüs – Abschiedsrunde in der Kreisverwaltung

Wismar

Große Verabschiedungsrunde in der Kreisverwaltung: Am Donnerstagabend sind gleich sechs Mitarbeiter in der Kreistagssitzung im Wismarer Zeughaus feierlich entlassen worden – fünf davon in den (Vor)Ruhestand. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) bedankte sich für das hervorragende Engagement und die langjährige gute Arbeit bei: Margret Rudolph (Leiterin des Fachdienstes Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr), Pressesprecherin Petra Rappen, Peter Hamouz (Fachdienstleiter Bauordnung und Umwelt), Dr. Ute Stahlhacke (Leiterin des Fachdienstes Öffentlicher Gesundheitsdienst) und Gudrun Sturmheit (Fachdienstleiterin für Bildung und Kultur; v. l.). Vor den Fünf hatte die zweite stellvertretende Landrätin Karla Krüger ( SPD) Tschüs gesagt.

Zum 31. Dezember wird ihr Beamtenverhältnis auf Zeit beendet. Dem haben die Kreistagsmitglieder gestern Abend zugestimmt. Nicht Landrätin Kerstin Weiß ( SPD) sagte was zum Abschied ihrer zweiten Stellvertreterin, sondern Kreistagspräsident Klaus Becker ( CDU). Er würdigte sie als „fachkompetente Partnerin“, die immer lösungsorientiert und selbstkritisch gearbeitet hat. Karla Krüger blickte in einer kurzen Rede auf eine „interessante und herausfordernde Zeit“ zurück. Sie sei aus dem Sozialbereich gekommen und hätte mehrere Aufgaben dazu bekommen. Das Sozialamt sei lange Zeit führungslos gewesen, hätte nun aber einen kompetenten Leiter. Lob hatte sie auch für einige Fachdienstleiter und den ersten stellvertretenden Landrat Mathias Diederich ( CDU). Dank an ihre Chefin Kerstin Weiss ( SPD) gab es nicht. Karla Krüger arbeitet künftig wieder für eine Kreisverwaltung in Schleswig-Holstein.

Von Kerstin