Sechster Digitaler Kunstsalon Schloss Plüschow: Widerstand ist zwecklos

Plüschow

Schon allein die Überschrift, die der 6. Digitale Kunstsalon 2021 auf Schloss Plüschow am Mittwoch, dem 9. Juni trägt, deutet auf ein doppelsinniges Kunsterlebnis. „Resistance is futile“ (Widerstand ist zwecklos).

Widerstand kann zwecklos sein – also umsonst, weil nichts damit erreicht werden kann. Oder Widerstand ist, mehr oder weniger, vielleicht auch einfach nichts mehr oder weniger als das, was er ist. Widerstand, der sich in seinem So-Sein als Widerstand selbst genügt oder genügen muss.

Kunst muss widerstehen

Susanne Gabler, Künstlerin aus Wismar, wird als Person und mit ihren Kunstwerken im Mittelpunkt der Online-Veranstaltung stehen, die um 19 Uhr beginnt. Gablers Arbeit „not sponsored by“ gewährt bereits einen guten Einblick in die Position der Kunstschaffenden aus der Nordwestmecklenburger Hansestadt. Sie greift eine für Kunst und Kunstschaffende, nicht erst seit der Corona-Pandemie, wichtige Frage auf. Die Frage nach der Finanzierung von Kunst, ebenso wie die Frage danach, was sich wie finanziert.

„Kunst muss Vielem widerstehen. Äußeren Widerständen genauso wie inneren. Kunst widersteht Unverständnis, Ignoranz und sogar der Mittellosigkeit der Kunstschaffenden. Weil sie fließt, widersteht sie schließlich immer auch ihrem eigenen Ende. Deshalb widersteht Kunst aktuell auch den pandemiebedingten Entscheidungen, in denen die fehlende Anerkennung sich so stark spiegelt, dass Künstler und Künstlerinnen wieder lernen müssen, ihre gesellschaftliche Position neu zu verstehen.“ (www.susannegabler.de)

Anmeldung per E-Mail

Die Veranstaltung wird von Miro Zahra, Künstlerin und Kuratorin (Schloss Plüschow) moderiert und dauert ungefähr zwei Stunden. Das Interesse an einer Teilnahme muss per E-Mail angemeldet werden, um die Zugangsdaten zum Zoomvideomeeting zu erhalten. (mail@plueschow.de)

Achtung: Die „Digitalen Kunstsalons“ werden aufgezeichnet, dokumentiert und weiter bearbeitet, um sie auf der Internetseite des Künstlerhauses für ein noch breiteres Publikum zur Verfügung zu stellen. Wer nicht mit der Aufzeichnung einverstanden ist, kann nicht teilnehmen.

Von Annett Meinke