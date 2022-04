Seefeld

Der Krieg in der Ukraine bewegt viele Menschen und lässt kaum jemanden kalt. Spenden und warme Worte reichen allein aber nicht aus. Aktive Hilfe ist nötig. Von engagierten Menschen wie Christine Geburtig. Auf dem Lottihof in Seefeld nahe Mühlen Eichsen, auf dem normalerweise Tiere leben, die woanders kein Zuhause mehr finden, nahm sie neun Menschen aus dem Kriegsgebiet auf.

Es waren die unfassbaren Bilder im Fernsehen und in den sozialen Netzwerken vom Krieg mit seinen Zerstörungen und dem Verlust von vielen Menschenleben, die Christine Geburtig tief berührten. Sie konnte nicht wegsehen, wollte helfen und unterstützen, wo es möglich war. Zuerst kam am 12. März ein Anruf von ihrer Tierärztin, ob sie am kommenden Tag fünf Hunde von einer in Schwerin ankommenden Frau aus der Ukraine aufnehmen könnte. Geburtig stutzte, ohne jeglichen Bezug diese Tiere auf dem Gnadenhof aufzunehmen, das wäre in ihren Augen nicht gut. Denn die Hunde müssten sich auch erst an die neue Umgebung und das Umfeld gewöhnen. Besser wäre es, wenn die Frau, es war Tetiana Dubrovska, gleich mitkäme. Für sie würde sich schon ein Platz auf dem Hof finden, dachte sie sich. So handelte sie und hatte die erste neue Bewohnerin samt Tieren auf dem Lottihof.

Spendenaufruf über Whatsapp-Gruppe

Wenige Tage später kam die Anfrage von zwei Familien mit insgesamt acht Personen, die nach der Flucht aus der Ukraine von Polen mit dem Bus abgeholt worden waren und nun ebenfalls eine Bleibe suchten. Helfen wollte auch da Christine Geburtig. Entscheiden wollte sie es aber nicht allein, denn mit der übergangsweisen Bereitstellung von Räumlichkeiten wäre es nicht getan. Die Flüchtlinge bräuchten sicher auch Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung, nach einer Arbeitsstelle, einer Kindertagesstätte oder Schule. Ein Aufwand, der neben der täglichen Arbeit auf dem Lottihof nicht zu leisten ist.

Geburtig fragte das Team, holte sich von da die Zustimmung und war seitdem täglich fast 24 Stunden für die vom schrecklichen Krieg geflüchteten Menschen da. Sie verließ sich nicht auf andere, sondern tat intuitiv immer das, was gerade notwendig war. So startete sie zuerst in einer Whatsapp-Gruppe aus Freunden, Bekannten und Familien, die regelmäßig den Lottihof besuchen, einen Spendenaufruf. Die Resonanz war groß. Gespendet wurden Lebensmittel, Kleidung und Spielzeug. Einige gaben auch Geld, damit die Flüchtlinge mit dem Notwendigsten versorgt werden konnten.

Parallel dazu nahm Geburtig Kontakt zu den Ämtern auf. Bei der Suche nach einer Wohnung blockte der Landkreis zunächst ab, da die Flüchtlinge noch nicht registriert waren und verwies auf die zur Verfügung gestellten eigenen Unterkünfte. Geburtig ließ nicht locker. Über eine Bekannte in Hohenkirchen fand sie dort für Oksana Shtefan, ihre beiden jüngeren Kinder, ihre ältere Tochter Polina und den Enkel eine Dreizimmerwohnung. Parallel dazu baute sie mit Freunden in Schwerin eine Küche ab und besorgte weiteres Mobiliar bei der Möbelbörse Novi Life in Grevesmühlen.

Makler hilft bei der Wohnungssuche

Es war ein Kraftakt von vielen für die Frau aus Seefeld. Ihr gelang es auch, in Schwerin drei Wohnungen zu finden. Eine für Galina mit ihren beiden Kindern Dana (13) und Matey (15), eine für Tetiana und eine für Alina, die ebenfalls aus der Ukraine floh und zunächst von einer Freundin aufgenommen wurde. Geburtig verließ sich auch da nicht auf Ämter oder Wohnungsgesellschaften. „Die Zeit hatte ich einfach nicht“, sagt sie. Sie ging andere Wege. So recherchierte sie im Internet, traf über das Portal Immoscout auf einen Makler, der ihr bei der Wohnungssuche half. Komplizierter war es dagegen beim Sozialamt in Schwerin, wo sie erst nach mehreren Anläufen Erfolg hatte. Aber aufzugeben, das ist nun mal nicht ihre Sache.

Christine Geburtig inmitten der vielen Spenden, die nach ihrem Aufruf über Whatsapp auf dem Lottihof eingingen. Für die Wohnungen in Schwerin werden aktuell noch zwei Staubsauger und eine Mikrowelle benötigt. Quelle: Dirk Hoffmann

Galina Naumenko konnte es kaum fassen, dass sie nun in eine Wohnung einziehen würde. Mit Möbeln, die Geburtig und ihre Helfer besorgten. Unkonventionell über Ebay und Spenden von Freunden, die auch beim Aufstellen und Einrichten halfen. Und ihre beiden Kinder Dana und Matej gehen ab dem 21. April in den Westcampus in Schwerin. Auch darum kümmerte sich Geburtig. Sie gab niemals Ruhe, wenn irgendetwas nicht sofort klappte. Galina weiß diese Hilfe sehr zu schätzen und ist ihr unendlich dankbar dafür, wie sie sagt. Was ihr jetzt noch fehlt, ist für die gelernte Krankenschwester eine Arbeit. Beinahe hätte auch das gleich geklappt. Denn als Pflegekraft hatte sie in Schwerin eine Anstellung in Aussicht. Leider, so sagt Geburtig, kollidierte das mit dem Deutschkurs. Sonst hätte die Frau aus der Ukraine dort beginnen können. Aber sie ist sicher, dass ihr auch das noch gelingen wird.

Landkreis will nur Kilometergeld zahlen

Christine Geburtig muss jetzt erst einmal kräftig durchatmen. „Ich hätte niemals gedacht, dass es so aufwendig ist“, sagt sei. Sämtliche Informationen musste sie sich selbst besorgen. Das war sehr zeitraubend und kostete Nerven. Hinzu kam, dass sich auch die Einsichten der Behörden und Ämter in Bezug auf die außergewöhnliche Situation in Grenzen hielten. So ließ der Landkreis Nordwestmecklenburg Mietangebote von Geburtig, die in den letzten Wochen zusätzliche Kosten hatte, bislang unbeantwortet. Lediglich die Möglichkeit auf eine Fahrkostenerstattung wurden ihr eingeräumt. Zahlen will man nach Aussage von Geburtig 20 Cent für den Kilometer. Aber auch nur dann, wenn sie dafür einen korrekten Nachweis erbringen kann. Das dürfte für die eifrige Frau aus Seefeld schwierig sein. Denn wenn ihre Hilfe für die Flüchtlinge benötigt wurde, fuhr sie los und kümmerte sich. Hätte sie jedes Mal an Aufwendungen oder Kosten gedacht, würden die Flüchtlinge wahrscheinlich weder eine Wohnung, geschweige denn Aussichten auf eine Arbeit oder Unterricht in den Schulen haben.

Von Dirk Hoffmann