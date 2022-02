Seefeld

Die Stürme der vergangenen Tage und Wochen haben in Wald und Flur deutliche Spuren hinterlassen. Einige Bäume wurden samt ihrer Wurzeln aus dem Boden gerissen, bei anderen Bäumen brachen große Äste wie Streichhölzer ab. Selbst der Hexenwald beim aktion tier Lottihof in Seefeld, dem in den Märchen nichts und niemand etwas anhaben kann, blieb davon nicht verschont. Zehn Lärchen- und Ahornbäume hatte es komplett erwischt. Außerdem lagen überall verstreut große Astzweige herum.

Am Sonnabend war jetzt ab Mittag das große Aufräumen im Hexenwald angesagt. So lautete zumindest der Aufruf auf Facebook, den am Tag zuvor dort Lottihof-Chefin Christine Geburtig reingestellt hatte. Einige Menschen waren aber schon am Vormittag gekommen, andere dann zu der angesagten Zeit. Helfen wollten sie alle und packten kräftig mit an.

Alexander Müller, Regina Korinth und Andrea Thimm (v. l.) gehörten zu den fleißigen Helfern, die den Hexenwald beräumten. Quelle: Dirk Hoffmann

Zu ihnen gehörte zum Beispiel die Schwerinerin Andrea Thimm, die erstmals hier war. Mitgenommen hatte sie Alexander Müller, der als ehrenamtlicher Helfer auf dem Hof schon seit Längerem aktiv ist. Auch Regina Korinth musste nicht lange überlegen, als sie den Aufruf las. Die Frau aus Bad Oldesloe, die auch die Patenschaft über eine Kuh übernommen hat, erschien umgehend in Seefeld. Die etwas längere Anreise störte sie da überhaupt nicht.

Eine Totholzhecke für die Vögel

Fleißig brachten Thimm, Müller, Korinth und weitere Helfer das Holz in die Nähe des Hexenhauses. Mit der Kettensäge hatte es zuvor Andreas Runge so auf Maß gesägt, dass es hier gestapelt werden konnte. Dabei kamen einige Festmeter an Holz zusammen. Die herumliegenden Äste und Zweige brachten die fleißigen Helfer zur Totholzhecke und füllten sie damit weiter auf.

Diese Hecke umschließt den Hexenwald, ist Brut- und Nistplatz für viele Vogelarten und stellt zugleich einen natürlichen Zaun für die Kinder der Kitas aus der Umgebung, die regelmäßig den Lottihof besuchen, dar. Sie werfen dann immer auch einen Blick in das Hexenhaus, das von den Stürmen verschont blieb, oder machen es sich in der Rundecke vor diesem Haus auf den Sitzmöglichkeiten aus Holz gemütlich. Die Natur erleben sie hier hautnah inmitten eines schönen Waldstückes.

Das Hexenhaus blieb von dem Sturm verschont. Quelle: Dirk Hoffmann

Verwendung für das angefallene Holz nach den Stürmen gibt es auf dem Lottihof hinreichend. So soll nach Aussage von Geburtig ein Teil davon genommen werden, um Klettermöglichkeiten für die vier Waschbären und die 16 Ziegen in ihrem Gehege zu schaffen. Außerdem möchte man einen Teil davon als Baumscheiben nutzen, die die Kinder dann bei einem ihrer Besuche bemalen können. Und denkbar wäre darüber hinaus, aus dem Holz weitere Sitzgelegenheiten im Hexenwald zu schaffen.

Hier geht es in den Hexenwald. Quelle: Dirk Hoffmann

Aber ganz so weit wurde am Sonnabend beim großen Aufräumen noch nicht geplant. Denn da ging es erst einmal vordergründig darum, den Hexenwald so weit es geht zu beräumen.

Kaffee und selbst gebackener Kuchen

Am Ende waren es etwa 30 Leute, die bei dieser Aufräumaktion kräftig mit anpackten. „Es ist wirklich toll, wie viele Menschen sich beteiligt haben“, freute sich Geburtig. Als Dankeschön bekamen die fleißigen Helfer Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Das hatten sie sich auch redlich verdient.

Teile der Totoholzhecke, die den Hexenwald umschließt. Quelle: Dirk Hoffmann

Nach dem Sonnabend kann der Hexenwald von den Kindergruppen, die ihn zusammen mit ihren Erziehern und den Mitarbeitern des Hofes besuchen, zwar schon wieder genutzt werden. Ganz beräumt von den herumliegenden Ästen und Bäumen ist er aber noch nicht. Ein Viertel fehlt nach Aussage von Geburtig noch. Im Laufe der Woche wird sich entscheiden, ob der Lottihof das mit seinen Kräften selbst schafft oder es noch einen weiteren Aufräumtag wie den am vergangenen Sonnabend geben wird.

Von Dirk Hoffmann