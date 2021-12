Seefeld

Die neuen Schützlinge auf dem „Aktion Tier“-Lottihof in Seefeld bei Testorf-Steinfort sehen sehr speziell aus und vermutlich hätten sie die ersten Wochen ihres Lebens nicht überstanden, wenn nicht Tierschützer auf sie aufmerksam geworden wären. Mister Chilli und Trudi sind zwei Kälber, die wegen des Gendefekts Hypotrichosis congenita ohne Fell geboren wurden. Sie sind jetzt acht und sechs Wochen alt. Begleitet auf ihrer Reise nach Nordwestmecklenburg wurden sie von Kalb Frodo. Alle drei stammen aus Sachsen, wo Landwirtschaftsbetriebe mit den Jungtieren nichts anfangen konnten.

Trudi und Mister Chilli haben sich eingelebt

Über den Tierschutzverein MUHrielle wurden sie von Sachsen an die Ostsee auf den Lottihof nach Seefeld vermittelt. Conny Böttger von MUHrielle e.V. hatte sie den vorherigen Besitzern abgekauft. Auf dem Lottihof kümmern sich alle aus dem Team um Christine Geburtig jetzt liebevoll um die neuen Mitbewohner. „Sie haben sich schon ganz gut eingelebt“, sagt Christine Geburtig. Allerdings ist es bei Trudi und Mister Chilli nicht damit getan, ihnen Futter, Wasser und Unterkunft zu bieten.

Ohne Fell fehlt Schutz vor Kälte und Sonne

Ohne Fell frieren sie leicht und im Sommer werden sie vor der Sonneneinstrahlung Schutz brauchen. Derzeit werden die nackten Kälber – Trudi hat zumindest etwas Flaum an einigen Stellen – mit Pferdedecken warm gehalten, sie haben Wärmelampen in ihrem Stall und es gibt sogar Wollmützen für die Tiere, die Trudi und Mister Chilli auch gerne tragen.

Mr. Chilli ist warm eingepackt. Er fühlt sich offenbar auch mit Mütze und Mantel wohl. Quelle: Lottihof

Ein Video zeigt die Ankunft der nackten Kälber auf dem Lottihof:

Näherinnen wären eine tolle Hilfe

„Wir haben schon ein paar Frauen, die für die beiden etwas nähen wollen, denn sie wachsen ja auch stetig“, sagt Christine Geburtig. Die freiwilligen Helferinnen sind aber in Sachsen und ihnen werden die Maße der Kälber zugeschickt. „Wenn es jemanden in der Nähe geben würde, der selber Maß nimmt und uns etwas näht, wäre das toll“, sagt sie. „Im Sommer werden sie Überwürfe brauchen, damit sie keinen Sonnenbrand kriegen.“ Für die Zeit sucht der Lottihof auch schon Spender für Sonnencreme. Babyöl wird jetzt schon in größeren Mengen verbraucht, weil die Kälber eingecremt werden.

Nackte Kälber hoffen auf Paten

„Wir wissen nicht, wie alt sie werden, aber sie bleiben jetzt hier“, sagt Christine Geburtig. „Trudi und Mister Chilli haben so viel Lebensfreude, dass wir uns gerne dieser Herausforderung stellen. Alle drei sind sehr verschmust und freuen sich über jede Streicheleinheit.“ Wie für andere Tiere auf dem Lottihof können auch für Trudi, Mister Chilli und ihren gut behaarten Begleiter Frodo Patenschaften abgeschlossen werden. „Dann haben wir eine Planungssicherheit für längere Zeit.“

Kälber fressen viel Milchpulver

Tatsächlich wird der Alltag der nackten Kälber mehr Aufwand, als bei einem herkömmlichen Rind, bedeuten. Schon jetzt sollen sie nur ein spezielles Milchpulver bekommen, weil die ohnehin gesundheitlich angeschlagenen Kälbchen die Umstellung nicht vertragen. Da die beiden recht große Mengen vertilgen, hat der Lottihof auf seiner Internetseite einen speziellen Wunschzettel dafür veröffentlicht. Auch Kälbermüsli bekommen sie als Schmankerl zusätzlich zur Milch.

Gesellschaft weiterer Rinder

Trudi, Mister Chilli und Frodo sind nicht die einzigen Rinder auf dem Lottihof in Seefeld. Dort lebt schon Isabella, eine Kuh, die ursprünglich als Fleisch- oder Milchlieferantin dienen sollte. Sie hat außer den drei Kälbern jetzt Sandy an ihrer Seite. Sie wurde im März 2021 geboren und hätte eigentlich zum Jahresende geschlachtet werden sollen. Über den Dresdener Tierschutzverein wurde Sandy aber nach Mecklenburg vermittelt. Mit den Nutztieren will der Lottihof Kindern vermitteln, wo unsere Lebensmittel herkommen und in ihnen ein Gefühl für die Bedürfnisse der Tiere wecken. Die Kinder lernen, dass Kühe liebevolle und kluge Tiere sind, und mit älteren Kindern werden Themen wie Milchalternativen oder Massentierhaltung angesprochen.

