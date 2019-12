Seit 30 Jahren: Familien aus Kiel und Wismar treffen sich Weihnachten

Wismar/Gägelow/Kiel

Der Mauerfall vor 30 Jahren hat Biografien verändert. Persönlich und beruflich. Für zwei Familien aus Wismar und Kiel war das epochale Ereignis der Beginn einer großen Freundschaft.

Am 26. Dezember treffen sich Familie Hoffmeister aus Kiel und Familie Tegler, die inzwischen in Gägelow zu Hause ist, in Wismar. Das Datum hat Tradition. Die Familien besuchen sich abwechselnd am zweiten Weihnachtsfeiertag. Zum Jubiläum haben sie gemeinsam auf dem Marktplatz mit Sekt auf 30 Jahre Mauerfall und ihre Freundschaft angestoßen, ehe es zum Essen in die „Schwedenwache“ ging.

November 1989: Auf nach Schlutup

Zu erzählen gibt es viel. Britta Tegler (56) erinnert sich an den Anfang. „Damals, im November 1989, fuhren wir mit dem Dacia in Richtung Lübeck.“ In Zarnewenz an der B 105 ließen sie das Auto stehen. Zu Fuß ging es fünf Kilometer nach Selmsdorf. „Eine nette Familie begrüßte uns an der Grenze in Schlutup und bot an, uns in die Lübecker Innenstadt zu fahren, denn dort wäre es nicht so voll. Wir nahmen das Angebot gerne an und verbrachten mit der Zahnarztfamilie aus Lübeck einen schönen Tag und Abend und blieben sogar über Nacht. Am Morgen wurden wir wieder nach Schlutup gefahren und an der ehemaligen Grenze abgesetzt.“

Nachdem es möglich war, auch aus Lübeck unkompliziert in die ehemalige DDR zu reisen, gab es noch zwei, drei Besuche. Doch leider verlor sich der Kontakt.

So fing alles an

Das Ende einer deutsch-deutschen Familiengeschichte sollte es aber nicht sein. Im Gegenteil. Am 26. Dezember 1989 hieß Familie Tegler aus Wismar Besucher aus der Bundesrepublik auf dem Marktplatz herzlich willkommen. Die große Tochter, Melanie, damals vier Jahre alt, schenkte ihren Weihnachtsmann aus Schokolade einem fremden Kind, das in Wismar zu Gast war. Das Kind kam aus Kiel und war mit seinem Bruder und seinen Eltern nach Wismar gekommen, um sich im Osten einmal umzusehen und einen schönen Tag zu verbringen. Es war die Familie Hoffmeister.

Gleich verstanden

Britta Tegler: „Die Kinder fanden gleich zueinander und auch wir nahmen allen Mut zusammen und sprachen Conny und Peter Hoffmeister an, denn wir wollten uns für die freundliche Aufnahme am 11. November 1989 in Lübeck revanchieren.“ Die Teglers schlugen vor, gemeinsam Kaffee zu trinken in ihrer damals kleinen Wohnung am Schwarzkopfenhof. „Wir verstanden uns auf Anhieb und verbrachten einen schönen Nachmittag zusammen.“

Die Kinder, Melanie (damals vier Jahre) und Mareen (vier Monate) Tegler sowie Anna-Lena (zwei Jahre) und Henning (sieben Jahre) Hoffmeister, freundeten sich an. Auch die Eltern, Conny und Peter Hoffmeister sowie Jörg und Britta Tegler, spürten gleich eine tiefe Sympathie.

„Nun ist es 30 Jahre her und wir besuchen uns gegenseitig, so oft es geht“, sagt Jörg Tegler (56). Wenn es die Zeit erlaubt, besuchen sich die Familien drei-, viermal im Jahr. Mittlerweile sind einige Kinder schon selber Eltern.

Familien helfen sich

Britta Tegler: „Wir haben zusammen Hochzeiten, Silberhochzeiten, Jugendweihen, Taufen, Einschulungen, Richtfest und Konfirmationen gefeiert, wir waren zusammen im Urlaub und haben uns gegenseitig bei Umzügen oder Havarien unterstützt.“

Auch Conny Hoffmeister (63) ist von der Freundschaft begeistert: „Auf eines konnten wir uns immer verlassen: Ein Anruf und die Freunde standen vor der Tür, egal wo es gerade ,brannte’.“ – „Das ist ein tolles Gefühl“, ergänzt Ehemann Peter (66). Familie Hoffmeister half mit Fliesen und Rohren aus, als Familie Tegler eine Neubauwohnung bezog, die Wismarer packten mit an, als bei den Kielern der Keller überflutet war.

26. Dezember bleibt ein besonderes Datum

Der 26. Dezember bleibt ein besonderes Datum. Britta Tegler: „In den 30 Jahren ist es nie vorgekommen, dass wir am 26.12. nicht zusammen Weihnachten gefeiert haben. Von ehemals acht Personen sind wir auf 13 angewachsen. In den geraden Jahren unserer Freundschaft kommen die Kieler zu uns und in den ungeraden Jahren fahren wir am 26. Dezember nach Kiel.“

Auch der Jahreswechsel wird zusammen begangen. „Natürlich nicht mehr mit allen zusammen, aber wir vier Alten feiern immer gemeinsam und ab und zu gesellen sich die Jüngeren wieder dazu“, freut sich Jörg Tegler. Gefeiert wird immer zu Hause – entweder in Kiel oder in Gägelow. Salate und Fondue stehen auf dem Tisch. Zu den Familien gehören drei Hunde, daher sind sie gerne bei den Tieren, wenn es draußen knallt und leuchtet.

Freundschaft wird alles überstehen

Die Hoffmeisters aus Kiel und die Teglers aus Gägelow umarmen sich auf dem Marktplatz in Wismar. Vieles eint sie, vor allem aber dieser Satz: „Wir sind überzeugt, dass unsere Freundschaft alles übersteht und wir auch in den nächsten Jahren immer am 26.12. unsere Freundschaft feiern werden.“

