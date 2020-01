Sekretärin und Friedhofsverwalterin für die Kirchengemeinde Herrnburg

Herrnburg

Sabine Bretzing arbeitet als Sekretärin für die Kirchengemeinde Herrnburg. Sie erledigt auch Formalitäten für Taufen und Bestattungen und ist für die Friedhofsverwaltung zuständig. Am 16. Oktober 2019 trat sie die Stelle in der größten mecklenburgischen Landgemeinde an. Zuerst wurde sie gefragt, ob sie aufhelfen kann, wenig später, ob sie den Job dauerhaft machen will. Was macht der 55-jährigen Herrnburgerin Spaß bei der Arbeit, was motiviert sie? Sabine Bretzing antwortet: „Der Kontakt zu den Menschen.“ Dann fügt sie hinzu: „Es ist eine vielfältige und interessante Arbeit.“ Ihre Sprechstunden sind dienstags von 9 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr und freitags von 9 Uhr bis 11 Uhr. Von Mai bis September gibt es auch Sprechstunden auf dem Friedhof. Möglich sind dort Einzel- und Doppelgräber, Rasenreihengräber, Rasenwahlgräber, Urnenreihengräber Urnenwahlgräber mit Bodendeckern und Urnengräber im Eichenhain.

Von Jürgen Lenz